Эффект заката: почему звезды выбирают технику окрашивания Golden Hour Brunette

Каждый сезон индустрия красоты поражает новыми заманчивыми и изысканными идеями для окрашивания волос. Этим летом в салонах красоты наблюдается настоящий бум на один конкретный запрос. Речь идет об оттенке под названием Golden Hour Brunette – роскошном, глубоком и многомерном окрашивании для темных волос.

Главная особенность этого тренда заключается в том, чтобы запечатлеть мягкий солнечный свет, который появляется непосредственно перед закатом, пишет Vogue. Этот тренд уже активно демонстрируют Хейли Бибер, Дженнифер Лопес, Дакота Джонсон и Амаль Клуни, предпочитая теплоту и естественное сияние радикальной смене имиджа.

Суть техники Golden Hour Brunette заключается в создании эффекта, будто пряди естественным образом выгорели на солнце. Мастер берет за основу насыщенный темный цвет и тонко переплетает его с нежными прядями карамельных, медовых и шоколадных оттенков. Здесь нет резкого контраста или четко выделенных границ – только мягкие переливы, которые создают визуальный объем и делают прическу дорогой и ухоженной.

У Амаль Клуни модный оттенок волос: смотрите фото

Также такой вариант станет идеальным выбором для девушек с натуральными темными волосами, которые стремятся освежить образ и добавить ему яркости, но не готовы к полному переходу в блондинки. Помимо визуальной красоты, у Golden Hour Brunette есть весомое практическое преимущество – это окрашивание максимально бережет качество и здоровый вид волос.

Цвет волос Дакоты Джонсон: смотрите фото

Традиционное агрессивное обесцвечивание разрушает кутикулу, поэтому пряди теряют гладкость и блеск. Зато точечные солнечные блики сохраняют естественный глянцевый блеск и не требуют ежемесячной подкраски корней.

Дома поддерживать сияние Golden Hour Brunette помогут еженедельные глубоко увлажняющие маски, а также несмываемые сыворотки для волос с гиалуроновой и гликолевой кислотами. Они разглаживают кутикулу, делая поверхность прядей идеально ровной и сияющей в перерывах между посещениями колориста.

Трендовый оттенок волос Хейли Бибер: смотрите фото

А если вы хотите найти не только свой идеальный оттенок, но и стрижку, то вот гайд, который поможет подобрать правильную прическу.