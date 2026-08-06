Головна фішка тренду полягає в тому, щоб упіймати м'яке сонячне світло, яке з'являється перед самим заходом сонця, пише Vogue. Тренд уже активно демонструють Гейлі Бібер, Дженніфер Лопес, Дакота Джонсон та Амаль Клуні, обираючи теплоту та натуральне сяйво замість кардинальної зміни іміджу.

Суть техніки Golden Hour Brunette полягає у створенні ефекту, ніби пасма природно вигоріли на сонці. Майстер бере за основу насичений темний колір і тонко переплітає його з делікатними пасмами карамельних, медових та шоколадних відтінків. Тут немає різкого контрасту чи чітко виділених меж – лише м'які переливи, які створюють візуальний об'єм та роблять зачіску дорогою й доглянутою.

Амаль Клуні має трендовий відтінок волосся: дивіться фото

Такий варіант стане ідеальним вибором для дівчат із натуральним темним волоссям, які прагнуть освіжити образ і додати йому яскравості, але не готові до повного переходу в блондинки. Окрім візуальної краси, Golden Hour Brunette має вагому практичну перевагу – це фарбування максимально береже якість та здоровий вигляд волосся.

Колір волосся Дакоти Джонсон: дивіться фото

Традиційне агресивне знебарвлення руйнує кутикулу, через що пасма втрачають гладкість і блиск. Натомість точкові сонячні відблиски зберігають природний глянцевий блиск і не потребують щомісячного підфарбовування коренів.

Удома підтримувати сяйво Golden Hour Brunette допоможуть щотижневі глибоко зволожувальні маски, а також незмивні сироватки для волосся з гіалуроновою та гліколевою кислотами. Вони розгладжують кутикулу, роблячи поверхню пасом ідеально рівною та сяйнистою між візитами до колориста.

Трендовий відтінок волосся Гейлі Бібер: дивіться фото

А якщо ви прагнете знайти не тільки свій ідеальний відтінок, а і стрижку, то ось гайд, який допоможе підібрати правильну зачіску.