4 тренда головных уборов, которые будут носить все модницы уже этой осенью

Головные уборы уже давно перестали быть просто практичным аксессуаром для защиты от ветра и холода. Сегодня это полноценный стилистический акцент, способный мгновенно украсить силуэт, придать ему фактурности и превратить даже самый простой базовый образ в продуманный наряд.

Правильно подобранная шапка или шляпа служат финальным штрихом, который подчеркивает черты лица и задает настроение всему гардеробу. 24 Канал внимательно изучил свежие коллекции ведущих мировых брендов на показах осень-зима 2026/2027, проанализировал материалы модного глянца и подробно рассмотрел стритстайл-луки главных модных столиц.

Мы выделили 4 ключевые тенденции, которые будут определять модную повестку дня этой осенью. Вот они:

изящное ретро. Главным прорывом осени 2026 года станет возвращение элегантных и четко структурированных форм в стиле 1960-х годов. В центр внимания возвращаются шляпы-таблетки в духе Жаклин Кеннеди, аккуратные французские береты из плотной шерсти и шляпы-кепки с выразительным козырьком. Они придают образу скульптурности и прекрасно сочетаются с приталенными пальто, классическими костюмами и сдержанными тренчами;



Модная белая шляпа на осень / фото из инстаграма

уютный объем. Возвращаются пушистый мех и эко-овчина. В противовес строгим геометрическим формам дизайнеры предлагают мягкие и тактильные фактуры. В трендах остаются объемные меховые панамы, шляпы из стриженой овчины и уютные папахи из экомеха нейтральных оттенков. Такой аксессуар не только надежно сохраняет тепло, но и создает эффектный контраст в сочетании с гладкими кожаными куртками или кашемировым пальто;



Меховые шляпы снова в моде / фото из инстаграма

вязаные шапки, балаклавы и чепчики. Трикотаж в этом сезоне становится более изящным и женственным. Вместо привычных объемных шапок-бини модный мир выбирает мягкие вязаные капоры на завязках, кашемировые чепчики и капоры-платки, которые плавно переходят в шарф и мягко обволакивают шею;



Вязаный капор на завязках / фото из инстаграма

Фетровые шляпы с широкими полями. Для тех, кто предпочитает стиль quiet luxury, идеальным выбором станут фетровые шляпы с четкими полями. Использование качественной плотной шерсти, глубокие осенние оттенки (какао, хаки, насыщенный серый и графитовый) и лаконичный дизайн делают такую шляпу главной инвестицией в осенний базовый гардероб.



Фетровая шляпа с полями / фото из инстаграма

Также осенью любую из этих шляп может идеально заменить шелковый платок, который снова вошел в тренд.