Королевский выбор: Хейли Бибер продемонстрировала педикюр в самом модном оттенке этой осени

Основательница бренда Rhode и инфлюенсерка Хейли Бибер в очередной раз доказывает, что является главной мировой трендсеттеркой в области нейл-дизайна. Стоит блогерге опубликовать всего один снимок с новым покрытием, как бьюти-мастера по всему миру сразу же готовят соответствующие палитры.

На этот раз внимание ее многочисленной аудитории привлекла сторис в инстаграме, в которой модель случайно (или же очень продуманно) продемонстрировала свой новый педикюр. Хейли поделилась бытовым лайфхаком, опробовав пластыри от мозолей в виде милых цветочков.

Могу подтвердить, помогает от мозолей,

– написала Хейли.

Но пока звезда пыталась привлечь внимание к средству от мозолей на ногах, ее подписчики разглядели совсем другую деталь – яркий педикюр в насыщенном оттенке – королевском синем (royal blue). Точнее, это его вариация, ведь Бибер не была бы Бибер, если бы не выделялась.



Какой цвет выбирает Хейли Бибер для педикюра / скриншот сторис

Благодаря сочному акценту Хейли намекнула, что пора отложить привычный пастельный нюд и дать дорогу королевскому решению. Насыщенный синий, ярко-голубой, лазурный – это не случайные оттенки, а продуманный шаг наперед. Эти роскошные цвета проскочили почти во всех свежих коллекциях ведущих мировых дизайнеров. Уже этой осенью сам королевский синий и его оттенки станут одним из ключевых базовых оттенков в гардеробе.



Модный цвет педикюра осень 2026 / фото из инстаграма

Бибер показала, как адаптировать этот тренд в бьюти-рутину прямо сейчас, сделав королевский синий главным фаворитом для педикюра. А почему бы и нет? Королевский синий самодостаточен, поэтому лучше всего смотрится в монохромном исполнении с глянцевым финишем или с привычным для Хейли эффектом втирки (glazed).



Насыщенный синий цвет педикюра / фото из инстаграма

Этот благородный цвет прекрасно сочетается с лаконичной геометрией, тонким микрофренчем или серебряными и хромированными деталями. Также можно поэкспериментировать с матовым топом, который придает оттенку особую бархатистую глубину.



Модный цвет педикюра 2026 / фото из инстаграма

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