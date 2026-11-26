Британская актриса Хелена Бонем Картер продемонстрировала неожиданную цветовую интерпретацию актуального тренда на седые волосы. Звезда появилась на светском ужине с градиентным окрашиванием в оттенках розового золота.

Во время торжественного ужина по случаю открытия рождественской елки Burberry в лондонском Музее Виктории и Альберта знаменитость предстала в новом амплуа, сообщает издание Vogue. В то время как Голливуд массово поддерживает тренд на естественную седину по примеру Сары Джессики Паркер или Оливии Колман, британская звезда воплотила смелую идею в жизнь.

Как сейчас выглядит Хелена Бонем Картер

На мероприятии актриса продемонстрировала свою фирменную прическу с небрежными локонами цвета розового золота. Она безупречно перекликалась с сиреневой и розовой мишурой инсталляции, разработанной креативным директором бренда Дэниелом Ли в сотрудничестве с художницей Энн Керрингтон.

Тему розовых тонов поддержал и макияж звезды. В частности, Хелена Бонем Картер выбрала сатиновую помаду и тонкую линию подводки соответствующего оттенка, что придало образу свежий и игривый акцент.

Новый цвет волос Хелены Бонем Картер – альтернатива седине / Фото из инстаграма @helenabonhamcarterdaily

Основой звездного наряда стал классический тренч Burberry, затянутый ремнем на талии. В то же время лаконичный крой пальто актриса разбавила роскошными ювелирными акцентами – бриллиантовой брошью на лацкане, массивным чокером, выразительным колье и серьгами.

Что интересно, это мероприятие собрало выдающихся представителей модной индустрии. В список приглашенных гостей также вошли топ-модель Эрин О'Коннор, певица Оливия Дин и Ромео Бекхэм.

На днях не менее необычным образом поразила актриса Дженнифер Лоуренс. Голливудская звезда посетила премию WWD Beauty Inc Awards 2026 в Нью-Йорке в удивительном образе, вдохновленном грацией величественного лебедя.