Идеальный маникюр на Хэллоуин 2026: элегантные идеи с паучками, которые можно носить каждый день

Подготовка к самому загадочному празднику осени побуждает нас к смелым экспериментам с сезонными бьюти-акцентами. В этот Хэллоуин в центре внимания оказался дизайн с пауками и изящной паутиной, который выглядит довольно элегантно.

Если вы уже вдохновились недавней тематической подборкой маникюра к Хэллоуину, самое время обратить внимание на новый изящный микротренд. Главным бьюти-фаворитом сезона стали spider nails – стильный нейл-арт с паучками и графической паутиной.

Главный секрет популярности такого дизайна кроется в идеальном балансе между жутковатой праздничной эстетикой и изысканным минимализмом. Вместо чрезмерного рисунка на всех пальцах ведущие стилисты советуют выбирать акцентное оформление только одного ногтя.



Черный маникюр с пауком на Хэллоуин / Фото из инстаграма Hang Nguyen

В частности, нейл-мастер Hang Nguyen показала смелую вариацию с насыщенным глянцевым черным покрытием и прозрачной базой на безымянном пальце. Тело паучка она выделила неоново-зеленым магнитным лаком с эффектом кошачьего глаза, создающим загадочное свечение.

Более ювелирный подход показала бьюти-экспертка Betina Goldstein, которая заменила тельце паука натуральной пресноводной жемчужиной. Остальные ногти мастер покрыла прозрачным ультраглянцевым топом, создав эффект чистого стеклянного маникюра. Кстати, другие мастера активно используют жемчужины для украшения паутины на ногтях.



Маникюр с паутиной и жемчужинами / Фото из инстаграма Spider web love

Если вы предпочитаете деликатную роспись, попросите своего мастера нарисовать самые тонкие линии паутины на молочной или нюдовой основе. Такой прием выглядит неброско, легко вписывается в повседневный дресс-код и не надоедает после окончания праздников. Это также может быть едва заметная паутина "черным по черному", которую тоже можно носить в повседневной жизни.



Черный маникюр с черной паутиной / Фото из инстаграма Madam Glam

Для тех, кто любит объемные фактуры, подойдут капли прозрачного скульптурного геля, темные стразы или металлические микро-шарики для лапок паука. Вот еще несколько интересных вариантов маникюра на Хэллоуин 2026:



Маникюр с черной паутиной / Фото из инстаграма _thejadeaesthetic



Маникюр на Хэллоуин с пауком / Фото из инстаграма Megan Rose

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