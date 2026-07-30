Такие наряды в Киеве не наденешь: многодетная мама Инна Мирошниченко показала свои балийские образы

Многодетная мама, адвокатка и правозащитница Инна Мирошниченко сейчас отдыхает с детьми на Бали и активно делится впечатлениями об атмосфере острова. Она признается: здешний климат диктует совершенно иной стиль одежды, чем в Киеве. Поэтому Инна здесь носит все, что ей вздумается, и не боится смелых экспериментов.

В новом видео в инстаграме блогерка устроила настоящий показ мод в балийском стиле и продемонстрировала свои любимые наряды. Среди ее комплектов немало вещей местных брендов. Есть даже балийский бренд с украинской душой и корнями.

Среди первых образов Инны – минималистичный светлый сет из коротких шорт и бралетта, который блогерка носит без ничего или дополняет коротким бомбером. Далее Инна показала серию комплектов, которые назвала "парадом одежды, которая подходит для Киева, от которой она кайфует на острове". Это, в частности, сочный зеленый костюм в рубчик с кроп-топом и мини-юбкой, а также бежевый комплект из топа и длинной юбки с эффектным высоким разрезом.



Инна Мирошниченко в зеленом костюме / скриншот видео



Бежевый костюм Инны Мирошниченко на Бали / скриншот видео

Особое внимание звезда уделила легким струящимся комплектам со свободными брюками и накидками с длинным рукавом. По словам Инны, одежда с длинным рукавом на Бали просто необходима – особенно во время поездок на байке. Показав свой любимый бежевый шелковый костюм, Инна с юмором вспомнила своего мужа Тимура Мирошниченко.

У моего мужа есть точно такой же, но вы его, конечно, еще не видели. Потому что одежда, купленная на Бали, подходит для ношения только на Бали – в Киеве он ее не носит,

– говорит блогерка.



Бежевый шелковый костюм / скриншот видео

Аналогичный черный сет Инна показала еще из прошлой поездки, подчеркнув, что он остается ее фаворитом.

Инна Мирошниченко показала модные луки на Бали: смотрите видео

В своем видео звездная мамочка также отметила, что светлые вещи на Бали имеют свой минус, так как быстро пачкаются, а местные прачечные почти не выводят пятна, лишь придавая одежде свежий аромат.

Если вы хотите создавать легкие и изысканные наряды не только для тропического отдыха, но и для городского лета, то стоит обратить внимание на несколько базовых стилистических приемов.