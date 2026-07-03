Стилист Катя Фаустова поделилась модными секретами в своем инстаграме. По ее словам, сделать летний образ дорогостоящим и изысканным можно даже без дизайнерских вещей.

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Ключевую роль играют удачно подобранные цветовые сочетания, качественные фактуры и правильно сформированные силуэты.

Как выглядеть дорого летом?

Сочетание белого и коричневого

Сочетание этих цветов выглядит благородно и элегантно. Белый верх и коричневый низ или же коричневый верх и белый низ – это беспроигрышная классика. Особенно изысканно смотрятся белые брюки-палаццо или юбка в сочетании с шоколадным топом или рубашкой.

Сочетание белых вещей

Монохромный образ всегда выглядит роскошно, а летом его очень легко создать.

Обычная белая футболка с белыми джинсами может выглядеть очень дорого и престижно,

– отметила стилистка.

Важно только выбирать качественные материалы, в которых в теплую пору будет комфортно. Также следует обращать внимание на правильную посадку вещей, которые и создают дорогой наряд.

Сочетание шелка и сатина

Вещи из шелка и сатина всегда придают образам роскошь. Среди лучших стилизаций – сатиновые брюки или юбка в сочетании с базовым топом.

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Длина макси

По словам стилистки, длинные платья, юбки или брюки, касающиеся земли, всегда выглядят очень изысканно. Невероятно эффектно летом смотрятся длинные приталенные платья или брюки в сочетании с кедами или вьетнамками.

Стиль сафари

Утилитарный стиль начинает набирать популярность, поэтому летом также стоит присмотреться к интересным образам. Кроме того, натуральные ткани и природные оттенки всегда выглядят дорого. Это могут быть цвета хаки, бежевый, молочный, песочный, коричневый. Все они помогут создать дорогой образ, не тратя при этом больших сумм.

Как выглядеть дорого летом: смотрите видео

Эти простые стилистические приемы позволяют сформировать летний гардероб, который будет выглядеть изысканно без лишних затрат. Главное – обращать внимание не на количество вещей, а на их сочетание, качество материалов и гармонию цветов. Именно эти детали создают ощущение продуманного и престижного образа.