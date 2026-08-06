Белый total look стоимостью более 300 тысяч гривен: Онуфрийчук продемонстрировала стильный образ в Италии

Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук проводит отпуск на озере Комо в компании подруг.

В инстаграме знаменитость поделилась снимками в элегантном белом наряде, за который придется выложить более 300 тысяч гривен. Какие бренды выбрала Иванна и сколько стоит каждая вещь – рассказываем далее в материале.

На отдыхе Онуфрийчук надела комплект от Chloé. Он состоит из белого топа с рюшами стоимостью 2 455 евро (около 126,9 тысячи гривен) и юбки миди за 2 195 евро (примерно 113,4 тысячи гривен). Вместе комплект стоит 4 650 евро, или почти 240 тысяч гривен.

Свой образ Иванна дополнила босоножками Gianvito Rossi за 890 евро (почти 46 тысяч гривен) и солнцезащитными очками Chanel за 530 долларов (около 27,4 тысячи гривен).

В целом летний образ телеведущей, без учета украшений, обошелся примерно в 6 тысяч евро, или 309 тысяч гривен.

Иванна Онуфрийчук появилась на озере Комо в образе стоимостью более 300 тысяч гривен: смотрите видео онлайн

Обратите внимание, что белый total look – один из самых удачных вариантов для лета. Белый цвет придает образу элегантность и уместен как на морском побережье, так и во время прогулок по городу. А если выбрать вещи из натуральных тканей, таких как лен или хлопок, в таком наряде будет комфортно даже в жаркие дни.

Для тех, кто ищет еще больше вдохновения для летнего гардероба, ранее мы рассказывали о белом total look Меган Маркл, который также привлек внимание модных экспертов в этом сезоне.