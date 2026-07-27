Стильные трюки миниатюрной Эммы Робертс, которые визуально прибавляют рост

Невысокий рост – это вообще не помеха для создания элегантного, изысканного и визуально стройного силуэта. Главное – знать несколько правильных стилистических приемов и уметь подобрать одежду под свои пропорции.

Классным примером для вдохновения является актриса Эмма Робертс, которая недавно тайно вышла замуж. Оказывается, у девушки рост 157 сантиметров, но глядя на нее на фото, совсем этого не скажешь. Все дело в стилистических трюках.

Модные секреты Эммы Робертс для девочек невысокого роста

Выбирайте джинсы и брюки с высокой посадкой. Это базовое правило для того, чтобы зрительно удлинить ноги. Высокая линия талии мгновенно изменяет пропорции силуэта в вашу пользу. Дополнительный лайфхак от Эммы – слегка открытая косточка на ноге, визуально прибавляющая еще несколько сантиметров к росту.

Чтобы высокая талия джинсов или брюк работала на все сто, рубашки, футболки или блузки следует заправлять внутрь. Также отлично работают кроп-топы или модели с воланами, которые концентрируют внимание на верхней части туловища и делают его визуально короче, а ноги – длиннее.

Эмма любит платья-колонны и обтягиващее макси. Невысоким девушкам можно и нужно носить длину макси, но важно выбирать правильный крой. Узкие платья-колонны, мягко очерчивающие фигуру без лишнего объема, вытягивают силуэт. К тому же лучше отказаться от высоких воротников в пользу более открытой зоны декольте, чтобы вытянуть шею.

Обратите внимание на монохромные образы, например Total Black. Одежда в одном цвете от головы до пяток – самый простой способ создать непрерывную вертикальную линию. Черный тотал-лук с зауженными штанами, удлиненным верхом и каблуками в тон визуально вытягивает весь силуэт.

Эмма часто выбирает длину мини, и это идеальный ход для девушек до 160 см. Открытая линия ног в сочетании с высокой посадкой юбки создает иллюзию длинных ног и визуально придает несколько желаемых сантиметров к росту, делая образ легким и динамичным.

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