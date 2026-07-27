Класним прикладом для натхнення є акторка Емма Робертс, яка нещодавно таємно вийшла заміж. Виявляється, дівчина має зріст 157 сантиметрів, але дивлячись на неї на фото, зовсім цього не скажеш. Уся справа у стилістичних трюках.

Модні секрети Емми Робертс для дівчат невисокого зросту

Обирайте джинси та штани з високою посадкою. Це базове правило для того, щоб візуально подовжити ноги. Висока лінія талії миттєво змінює пропорції силуету на вашу користь. Додатковий лайфхак від Емми – злегка відкрита кісточка на нозі, що візуально додає ще кілька сантиметрів до зросту.

Щоб висока талія джинсів чи штанів працювала на всі сто, сорочки, футболки чи блузи варто заправляти всередину. Також чудово працюють кроп-топи або моделі з воланами, які концентрують увагу на верхній частині тулуба та роблять його візуально коротшим, а ноги – довшими.

Емма любить сукні-колони та прилеглі максі. Невисоким дівчатам можна і треба носити довжину максі, але важливо обирати правильний крій. Вузькі сукні-колони, які м'яко окреслюють фігуру без зайвого об'єму, витягують силует. До того ж краще відмовитися від високих комірів на користь відкритішої зони декольте, щоб витягнути шию.

Зверніть увагу на монохромні образи, наприклад, Total Black. Одяг в одному кольорі від голови до п'ят – найпростіший спосіб створити безперервну вертикальну лінію. Чорний тотал-лук зі звуженими штанами, видовженим верхом і підборами в тон візуально витягує весь силует.

Емма часто обирає довжину міні, і це ідеальний хід для дівчат до 160 см. Відкрита лінія ніг у поєднанні з високою посадкою спідниці створює ілюзію довгих ніг і візуально додає кілька бажаних сантиметрів до зросту, роблячи образ легким та динамічним.

Ловіть також поради від Андре Тана, який знає, як стати візуально вищою без підборів чи платформи.