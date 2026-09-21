Энн Хэтэуэй советует: стильная формула для беременных на эту осень
Осенний гардероб для приятного ожидания необязательно должен состоять из бесформенных вещей или требовать полной смены собственного стиля. Лаконичное черное платье может стать идеальной базовой вещью, которая подчеркивает красивые изгибы силуэта и позволяет легко создавать элегантные наряды на каждый день.
Голливудские звезды все чаще доказывают, что стиль во время беременности – это естественное продолжение их привычного гардероба, а не отдельная категория одежды. Главным секретом удачного и комфортного наряда становится правильный выбор базовых вещей из эластичных материалов.
Показательным примером стал недавний выход актрисы Энн Хэтэуэй на пресс-конференции в Нью-Йорке. Звезда появилась в изысканном и лаконичном черном платье Elle от бренда Bumpsuit стоимостью 135 долларов.
Беременная Энн Хэтэуэй в черном платье: смотрите фото
Эта облегающая модель прекрасно адаптируется к изменениям фигуры, мягко подчеркивает животик и не сковывает движений. Энн Хэтэуэй удачно сочетала минималистичный силуэт с лаконичными аксессуарами, создав непринужденный, но роскошный образ.
Актриса уже не впервые выбирает стильные и облегающие фасоны во время этой беременности. В ее осеннем гардеробе гармонично сосуществуют как вечерние наряды от Alexander McQueen и Cult Gaia, так и такие практичные повседневные варианты.
С чем еще носить черное платье осенью беременным
Черное облегающее или трикотажное платье служит чистым полотном, на основе которого можно построить множество осенних образов. Оно прекрасно сочетается с различными фактурами и верхней одеждой, создавая уютные и в то же время изящные комплекты.
Вот несколько проверенных формул для стильных осенних аутфитов:
- С оверсайз-блейзером или структурированным жакетом. Контраст между облегающим платьем и объемным верхом визуально вытягивает силуэт и придает образу целостности.
- С классическим тренчем и высокими сапогами на низкой подошве. Это идеальное решение для прохладных прогулок, сочетающее практичность и элегантность.
- С объемным вязаным кардиганом и удобными ботинками. Такой уютный многослойный комплект обеспечит максимальный комфорт во время повседневных дел.
- С кожаной курткой-косухой или бомбером. Это придаст стильной динамики и современного городского настроения без ущерба для удобства.
Образ для беременных с черным платьем / Фото The mama notes
Правильно подобранное базовое черное платье подарит ощущение уверенности и легкости на любом сроке. А недавно Энн Хэтэуэй показала другой модный лук для беременных в трендовом цвете.