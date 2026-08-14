Какую челку выбрать в 2026 году: 8 самых модных вариантов

Челки остаются одним из главных бьюти-трендов 2026 года. В этом году стилисты предлагают множество вариантов – от универсальной челки-занавески до более смелых и рваных форм.

Издание Who What Wear назвало несколько моделей, которые особенно популярны в этом году. Их можно попробовать сделать уже сейчас или приберечь эти идеи на осень.

Так, универсальная челка-занавеска остается отличным выбором для тех, кто хочет освежить прическу, но не готов к радикальным экспериментам. Она мягко обрамляет лицо, придает волосам объем и не требует сложной укладки. А когда захочется отрастить волосы, сделать это будет довольно легко.

Челка-шторка / Фото из инстаграма Peter Lux

Однако в 2026 году на первый план выходит более смелая челка вбок. Она короче, имеет более рваную форму и выглядит намеренно небрежно. Такая челка обычно доходит до бровей или скул. В отличие от челки-шторки, здесь нет акцента на идеально уложенных прядях, обрамляющих лицо – главное создать четкую форму и придать образу характер.

Что еще в тренде в 2026 году

Gucci bangs – длинная текстурированная челка, которая доходит примерно до бровей и плавно переходит в пряди у лица. Она напоминает челку в стиле Брижит Бардо, но выглядит немного более растрепанной. Именно такой вариант недавно носила Деми Мур.

Деми Мур с Gucci bangs / Фото из инстаграма Dimitris Giannetos

Wispy bangs – легкая и тонкая челка чуть выше бровей, разделенная на отдельные пряди. Она особенно хорошо подходит обладательницам густых волос, поскольку придает текстуру, но не утяжеляет прическу.

Wispy bangs / Скриншот из видео @jisu_sunny

Кудрявая челка – более длинный многослойный вариант, который подстраивается под естественную структуру волос. Кудри не пытаются выпрямить или уложить в четкую форму – наоборот, им позволяют естественно спадать на лоб. В то же время при такой стрижке важно учитывать усадку: после высыхания кудри становятся короче.

Кудрявая челка / Фото из инстаграма Brittany Minetti

Birkin bangs – тонкая челка до бровей в стиле 1960-х. Это уже классический вариант, который особенно подходит к вытянутой форме лица, поскольку визуально делает его короче и помогает создать баланс. Также он хорошо подходит тонким волосам, придавая им подвижность без лишнего объема.

Shaggy bangs – длинная растрепанная челка, спадающая на глаза. Она выглядит дерзко в стиле рок-н-ролла и не требует идеальной укладки. Наоборот, чем небрежнее она лежит, тем лучше выглядит.

Shaggy bangs / Фото из инстаграма HIRO OCHI

Кстати, ранее мы рассказывали, что мини-челка станет одним из главных трендов осени 2026 года. Это уже значительно более смелый вариант для тех, кто готов к кардинальным изменениям во внешности.