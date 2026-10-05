Модные цвета джинсов на осень 2026: выбираем не только темно-синий и черный деним

Выбирая очередные джинсы, обратите внимание не только на правильный выбор размера и модный фасон, но и на цвет. Обычно мы привыкли покупать что-то очень универсальное и практичное – темно-синие, серые, черные варианты. Однако в этом сезоне в тренды врываются цветные джинсы.

Коллекции осень-зима 2026–2027 известных мировых брендов доказывают, что деним может быть стильным, практичным и универсальным в любых цветах, даже в ярких. Позвольте себе в этом сезоне немного яркости в нарядах. Рассказываем, какие цвета джинсов, кроме темно-синего, будут в моде.

Коричневые джинсы

Согласны, они не такие яркие, как красные или оранжевые, однако этот вариант может стать классной альтернативой серым или синим джинсам. Коричневые джинсы вышли на первый план еще прошлой зимой и до сих пор удерживают свои уверенные позиции. Вы наверняка видели их в стритстайлах модниц и, в частности, на показе коллекции Altuzarra.



С чем носить коричневые джинсы осенью 2026 / Фото с Pinterest

Красные джинсы

Конечно, такой вариант подходит не на каждый день, однако пару красных джинсов в этом сезоне стилисты все же советуют добавить в свой гардероб. Стилизовать их не так уж и сложно. Просто помните, что в рамках одного образа достаточно будет лишь одного яркого элемента.



Осенний наряд с красными джинсами / Фото с Pinterest

Сливовые джинсы

Интересный вариант для тех, кто хочет немного поэкспериментировать со своим стилем. Бренд Chloé предлагает носить сливовые джинсы с клетчатой рубашкой с голубыми полосками и высокими коричневыми сапогами. Но для начала можно попробовать вариант с более нейтральными вещами.



Модные сливовые джинсы на осень 2026 года / Фото с Pinterest

Зеленые джинсы

Приятный "потертый" зеленый цвет может заменить вам серые или голубые джинсы. Зеленый отлично сочетается с другими цветами и не создает проблем со стилизацией. Начать знакомство с цветными джинсами мы советуем именно с этого варианта.



Зеленые джинсы на осень 2026 / Фото с Pinterest

Пока вы раздумываете над покупкой цветных джинсов, черпайте идеи, как стильно носить черные джинсы этой осенью.