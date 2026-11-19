Зима уже не за горами, поэтому самое время подумать об обновлении гардероба к холодному сезону. Дизайнер Андре Тан поделился подборкой вещей, которые будут актуальны зимой 2026–2027 годов.

В новом посте в инстаграме модельер показал, на какие модели верхней одежды, обуви и аксессуаров стоит обратить внимание. Эти вещи легко вписать в гардероб, и с ними даже самые простые зимние образы будут выглядеть интереснее.

Пальто в стиле 90-х

Одним из вариантов для зимнего гардероба Андре Тан назвал пальто в стиле 90-х. Для таких моделей характерны удлиненный крой, четкая линия плеч и отсутствие лишнего декора. Дизайнер советует обратить внимание на однобортные пальто из шерсти в черном, графитовом, шоколадном и карамельном цветах. Они хорошо сочетаются как с классическими костюмами, так и с джинсами или трикотажной одеждой.

Образ с пальто длины макси / Фото из инстаграма sandra_ezenva

Шуба из искусственного меха

Еще один вариант теплой верхней одежды – объемная шуба из искусственного меха. Этой зимой стоит присмотреться к моделям с длинным ворсом, широкими воротниками и винтажным характером. По словам дизайнера, особенно актуальными будут модели в стиле 70-х. Такую шубу лучше сочетать с более простыми вещами, чтобы именно верхняя одежда оставалась главным акцентом образа.

Образ с шубой / Фото из инстаграма freyakillin

Куртка с меховым воротником

Если хочется добавить в гардероб что-то менее классическое, стоит обратить внимание на куртки с меховыми деталями. В частности, актуальными будут модели из кожи и овчины, а также варианты с массивными воротниками и акцентом на плечах. Такая куртка сама по себе привлекает внимание, поэтому ее можно смело сочетать даже с обычными джинсами и базовым свитером.

Куртка с меховым воротником / Фото из инстаграма julya_furs

Высокие сапоги

Среди обуви дизайнер выделил высокие сапоги – до колена или выше. В моде будут модели из гладкой кожи и замши, с вытянутым силуэтом и минималистичным дизайном. Такую обувь можно носить с юбками миди, трикотажными платьями или узкими штанами, заправленными внутрь сапог.

Образ с высокими сапогами / Фото с инстаграм-страницы lilysloanes

Фактурный трикотаж

Не менее важной частью зимнего гардероба остается теплый трикотаж. В этом сезоне стоит обратить внимание на свитера и джемперы объемной вязки, модели с высокими воротниками и мягким силуэтом. Андре Тан советует выбирать шерсть, кашемир или качественные смеси. Такую одежду можно сочетать с денимом, кожаными вещами и одеждой из гладких тканей.

Трикотажный костюм / Фото со страницы warrmi.us в инстаграме

Капор или объемный шарф

Завершить зимний образ помогут теплые аксессуары. В частности, дизайнер обратил внимание на объемные шарфы и капоры, которые не только защищают от холода, но и придают образу выразительность. Объемный шарф придает образу фактурность, а капор красиво обрамляет лицо. Оба варианта особенно удачно сочетаются с пальто простого кроя.

Образ с объемным шарфом / Фото со страницы irish.ua в инстаграме

До этого Андре Тан назвал 5 моделей сумок, которые идеально дополнят зимние образы.