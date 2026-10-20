Вместо ювелирных украшений: жена Остапчука показала роскошный костюм с кристаллами

Жена украинского шоумена Владимира Остапчука, блогерка Екатерина Остапчук, часто получает комплименты от подписчиков за свой гардероб и умение подбирать наряды. Ее образы действительно всегда отличаются лаконичностью, изысканным кроем и продуманными деталями.

На этот раз в своем инстаграме Катерина поделилась свежими снимками, на которых показала новый элегантный костюм. Он состоит из структурированного двубортного жакета глубокого черного цвета с подчеркнутой линией плеч и классических брюк.



Катя Остапчук в костюме с кристаллами / скриншот сторис

Особый блеск и праздничное настроение костюму придает россыпь больших акцентных кристаллов круглой и каплевидной формы. Камешки расположены по всей длине полочек и лацканов и создают эффект драгоценной ювелирной вышивки.



Черный классический костюм с кристаллами / скриншот сторис

Как носить жакеты с кристаллами, чтобы не перегрузить образ

Нарядные блейзеры с массивными камнями или стразами – это самодостаточный и яркий элемент, который требует грамотного стилистического сочетания. Чтобы наряд не выглядел слишком перегруженным и нагроможденным, придерживайтесь нескольких важных правил:

откажитесь от массивных украшений: если жакет уже украшен большим сверкающим декором, дополнительные выразительные акценты или большие колье будут лишними. Ограничьтесь минималистичными серьгами или аккуратными кольцами;

сохраняйте монохромность: выбирайте нижний слой и брюки в тон жакету. Черный или нейтральный монохром позволяет акцентным камням сиять, не создавая визуального хаоса;

сочетайте с базовым денимом: если вы хотите включить такой жакет в повседневную жизнь, надевайте его с лаконичными голубыми или темными джинсами прямого кроя и белой базовой футболкой.



Как носить блейзер с кристаллами / Фото Etsy

Недавно подобный тренд показала актриса Марион Котийяр. Звезда появилась на публике в атласном черном тренче от Chanel, который был усыпан камнями.