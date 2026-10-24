Кейт Миддлтон выбрала модный цвет волос: такое окрашивание будет популярно осенью и зимой

Кейт Миддлтон выбрала оттенок волос, который может стать одним из главных трендов этой осени и зимы.

Он сочетает в себе теплые коричневые тона с золотистыми переливами. О переменах в образе принцессы Уэльской и о том, как повторить ее прическу, рассказало издание Vogue.

Так, во время трехдневного государственного визита султана Оману Кейт появилась на официальных мероприятиях с волосами, которые имели более выраженные золотистые оттенки. Цвет гармонично дополнил наряд принцессы в насыщенных синих и в темно-зеленых тонах.

Колористка Сиобан Гог, основательница салона Haug London Haus, называет этот оттенок teak brunette – коричневым цветом с золотистыми и медовыми переливами, вдохновленным цветом тикового дерева.

Новый цвет волос Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Более светлый золотистый оттенок, как у Кейт, лучше всего подходит тем, у кого от природы каштановые волосы. Он придает этому цвету теплоту и глубину без резких контрастов. Чтобы добиться подобного эффекта, специалистка советует обратить внимание на балаяж – технику, при которой колорист наносит краску на отдельные пряди вручную, без использования фольги. Благодаря этому переход между цветами выглядит мягко и естественно.

Попросите колориста добавить медовые оттенки, которые будут отличаться от вашего естественного коричневого цвета не более чем на два тона. Так можно добиться насыщенного и естественного многомерного эффекта без резких контрастов,

– пояснила Сиобан Гог.

Добавим, что ранее Кейт Миддлтон очаровала сеть изысканным образом на банкете в Виндзоре.