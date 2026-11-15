Сияние праздника: как повторить роскошный золотой образ с бахромой Керри Вашингтон

Актриса Кэрри Вашингтон показала роскошное золотое платье с бахромой, которое является одним из самых модных трендов сезона, на благотворительном вечере Baby2Baby Gala 2026 в Западном Голливуде. Эффектная модель без бретелек превратила выход звезды в образец изысканной вечерней классики.

Для красной дорожки в Pacific Design Center стилисты Роб Зангарди и Мариэль Гаэнн подобрали для актрисы кутюрное платье из коллекции осень 2026 бренда Oscar de la Renta. Фактурное золотое полотно с вертикальными линиями металлизированной бахромы создавало плавное движение и придавало наряду особой глубині.

Длина макси чуть выше лодыжки позволила акцентировать внимание на открытой обуви. Звезда дополнила наряд лаконичными босоножками Ribbon Stiletto от Gianvito Rossi из металлизированной кожи на тонком каблуке высотой 105 миллиметров.



Керри Вашингтон продемонстрировала золотое платье с бахромой / Getty Images

Обувь с современным квадратным носком и фирменной пряжкой-лентой гармонично продолжила монохромную теплую гамму всего образа. Бахрома вновь покоряет подиумы и стритстайл, став главным акцентом сезона. Она оживляет любой образ, придавая ему динамики, легкости и игривого движения с каждым шагом. Этот декор идеально работает на контрастах: превращает базовый жакет, замшевую сумку или платье в эффектную деталь, которая привлекает взгляды и придает стилю смелый характер.

Baby2Baby Gala – это ежегодный благотворительный гала-ужин и светское событие в Лос-Анджелесе, организованное национальной некоммерческой организацией Baby2Baby, которая обеспечивает детей из малообеспеченных семей необходимыми вещами (подгузниками, одеждой и т. д.). Почетную награду в тот вечер получила Деми Мур.

Такое сочетание металлического блеска и подвижной бахромы – идеальное вдохновение для особых вечерних мероприятий. Дополнить выразительный праздничный образ поможет изысканный новогодний маникюр, который деликатно подчеркнет золотые акценты вашего наряда.