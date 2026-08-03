Кэти Холмс показала, как носить несколько сумок одновременно и при этом сохранить легкость образа

Летний образ может быть простым, но при этом очень гармоничным. Один акцент здесь полностью меняет общее впечатление от наряда. Именно аксессуары задают ритм и делают базовые вещи более заметными.

Летние образы Холмс редко выглядят перегруженными, даже когда в них собрано несколько заметных деталей. Актриса вновь показала, что простой наряд можно сделать выразительным без сложных стилистических трюков – достаточно правильно расставить акценты. Как пишет Vogue, Кэти давно стала ориентиром для поклонниц эстетики downtown cool, а ее подборка аксессуаров не раз становилась поводом для новых модных экспериментов.

На этот раз актриса и режиссерка снова доказала, что именно сумка способна объединить образ и задать ему настроение без лишней сложности. Во время выхода по делам Холмс выбрала белую рубашку свободного кроя, mom jeans с черным ремнем и черные балетки с тонкими ремешками.



Кэти Холмс с несколькими сумками / скриншот страницы Vogue

Именно такая формула давно работает в ее гардеробе: простые базовые вещи, четкая линия талии и обувь, которая не перегружает силуэт. Папарацци, запечатлевшие актрису на улице, отмечают, что к этому образу она добавила сразу три сумки, и каждая из них сыграла свою роль в создании образа.

Первой стала большая сумка через плечо Louis Vuitton с закругленным квадратным силуэтом и узнаваемым принтом. Второй – Tod’s Di Bag Folio из белой кожи, которая усилила ощущение чистоты и графичности в комплекте. Третьей – ярко-оранжевая сумка-тоут, что внесла в сдержанный набор вещей сезонный цветовой акцент.

Именно оранжевый оттенок выбран неслучайно: в летнем гардеробе Холмс уже появлялись оттенки satsuma и coral. Ее замечали с мини-клатчем Ferragamo насыщенного фруктового цвета, а также в топе Khaite Inara с драпировкой в коралловом оттенке во время ее звездных выходов. Такие акценты хорошо смотрятся в теплый сезон, когда базовые вещи нуждаются в одном выразительном цветовом штрихе, а не в полной смене гардероба.

Кэти Холмс с оранжевой сумочкой: смотрите фото

Сильная сторона стиля Холмс в том, что его легко повторить без сложных стилистических формул. Она строит образы на вещах, которые не теряют актуальности: брюках La Ligne, юбках-слипах Isabel Marant, рубашках The Anteros и свободном дениме. Далее достаточно добавить одну заметную сумку или обувь, и даже самый сдержанный наряд приобретает завершенность.

Кэти Холмс с большой коричневой сумкой: смотрите фото

Актриса Кэти Холмс с бордовой сумкой: смотрите фото

Что известно о модной формуле Кэти Холмс?

Актриса последовательно придерживается формулы, при которой базовые вещи служат фоном для одной выразительной детали, а не наоборот. В ее случае это может быть и сумка, и обувь, и фактура, но принцип остается неизменным: образ будет выглядеть гармонично тогда, когда аксессуары не соперничают между собой, а выполняют разные роли.

Уличный стиль Кэти Холмс: смотрите видео

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