Блеск и сила волос: эксперты рассказали о корейском способе мытья волос

Настоящее преображение волос начинается не с длины, а с ухода за кожей головы, что в восточной эстетике красоты считается незыблемым правилом. Корейская бьюти-рутина предлагает взглянуть на привычное мытье головы не как на механическую гигиену, а как на полноценный ритуал восстановления и профилактики.

Корейский подход к очищению основан на простой истине: здоровая кожа головы – единственная надежная основа для густых и сияющих волос. В отличие от привычных западных методов, ориентированных исключительно на удаление грязи, K-beauty превращает мытье волос в глубокий ухаживающий спа-сеанс, пишет Vogue.

Дерматолог Клэр Чанг подчеркивает, что ухаживать за зоной у корней нужно ежедневно, а не только тогда, когда появляются перхоть или раздражение. Кожа головы стареет, страдает от сухости или избытка себума точно так же, как и кожа лица, поэтому нуждается в аналогичном балансе и успокоении.

Современные восточные средства содержат передовые активные ингредиенты: салициловую кислоту, ниацинамид, центеллу, пантенол и экзосомы наряду с традиционным черным кунжутом или рисовой водой. Особое внимание привлекает специальный уксус для волос, который наносят непосредственно на кожу головы после шампуня для регулирования жирности и придания свежести.



Как ухаживать за волосами по корейской философии / Magnific

Классический восточный протокол ухода состоит из нескольких последовательных этапов:

Эксфолиация и подготовка: периодическое использование пилинга перед мытьем помогает очистить поры от остатков стайлинга и ороговевших клеток.

периодическое использование пилинга перед мытьем помогает очистить поры от остатков стайлинга и ороговевших клеток. Целевое очищение: шампунь подбирают исключительно под состояние кожи головы, взбивают в мягкую пену теплой водой и массируют специальной силиконовой щеткой не менее минуты.

шампунь подбирают исключительно под состояние кожи головы, взбивают в мягкую пену теплой водой и массируют специальной силиконовой щеткой не менее минуты. Кондиционирование и питание: увлажняющие бальзамы или маски наносят от середины длины до кончиков, избегая корней, чтобы не утяжелять волосы.

увлажняющие бальзамы или маски наносят от середины длины до кончиков, избегая корней, чтобы не утяжелять волосы. Несмываемый уход: финальным штрихом служит тоник или сыворотка для кожи головы, поддерживающая гидролипидный барьер.

Если многоэтапный ритуал кажется слишком сложным, эксперт Сара Чунг Парк советует начать с базовой триады: качественного лечебного шампуня, питательной маски и тщательной сушки прикорневой зоны без перегрева.

Здоровое сияние рождается от осознанной заботы, поэтому подарите своим прядям этот уютный ритуал и наслаждайтесь безупречной гладкостью каждый день. Кстати, корейская философия ухода за волосами перекликается с сегодняшним модным трендом скинификации, о котором 24 Канал писал ранее.