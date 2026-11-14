Эту куртку носят Белла Хадид, Хейли Бибер и другие звезды: кожаный бомбер снова в моде

Кожаный бомбер вновь оказался среди самых заметных трендов сезона осень-зима 2026/2027. Эту модель верхней одежды представили в своих коллекциях известные мировые бренды, а знаменитости активно включают ее в повседневные образы.

Как пишет Vogue, кожаный бомбер, который изначально был частью военной формы американских пилотов, сегодня стал неотъемлемой частью женского и мужского гардеробов.

В этом сезоне дизайнеры по-своему переосмыслили классическую модель. Так, Burberry представили куртки насыщенного бордового цвета, Isabel Marant добавили к ним воротники из искусственного меха, а Balenciaga сделали ставку на объемные силуэты.

Тренд поддержали и знаменитости. Кожаные бомберы можно увидеть в повседневных образах Амелии Грей, Беллы Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. И что интересно, у каждой из них в гардеробе есть даже несколько таких курток.

Кожаный бомбер можно сочетать с самыми разными вещами. О том, как стилизовать такую куртку этой осенью, мы рассказывали ранее.