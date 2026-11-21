Певица Дуа Липа продемонстрировала модную зимнюю верхнюю одежду. На днях артистка появилась на публике в новинке от лондонского бренда Charlotte Simone.

Исполнительница выбрала для себя укороченную модель с объемным меховым воротником и пушистыми манжетами, пишет издание Vogue. Свой образ звезда дополнила голубыми выцветшими джинсами Didy бренда Icon Denim и лаконичной черной сумкой Madison от Bottega Veneta.

Дуа Липа показала модную куртку на зиму

Главное правило стилизации такой акцентной верхней одежды заключается в простоте остальных вещей. Благодаря выразительной фактуре меха куртка не требует сложных комбинаций и безупречно сочетается с базовым джемпером или классическим денимом.

Какую зимнюю куртку надела Дуа Липа / Фото из инстаграма @dualipa

Лондонский бренд Charlotte Simone, основанный дизайнером Шарлоттой Симон Бич, уже почти десять лет создает вещи в стиле Пенни Лейн из искусственного меха. Бренд выпускает коллекции небольшими лимитированными тиражами ради качества и долговечности, поэтому пальто раскупают мгновенно, а среди их поклонниц оказались: Тейлор Свифт, Джиджи Хадид, Charli XCX и Лила Мосс.

Что интересно, Дуа Липа постоянно включает модели бренда в свои повседневные образы. В частности, недавно она сочетала сине-черную куртку Lila с ботинками Chrome Hearts, массивными очками и сумкой Chanel.

Пушистая отделка стала главной текстурой холодного сезона, поэтому модницы все чаще заменяют привычные классические вещи на пальто и дубленки с массивными лацканами и манжетами. Такая акцентная одежда одинаково удачно сочетается как с базовыми прямыми джинсами, так и со строгими штанами для деловых встреч.