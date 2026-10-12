Леди Гага показала стильный повседневный образ, который заценит любая новоиспеченная мама

Недавно новоиспеченная мама Леди Гага продемонстрировала повседневный образ, который отличается практичностью и универсальностью. Он состоит из довольно базовых вещей, которые можно сочетать с другими деталями гардероба.

Папарацци поймали Гагу, которая недавно стала мамой, на улице, после посещения салона красоты в Сан-Франциско. Наряд певицы – это тот самый случай, когда звездный образ выглядит максимально естественно, просто и практично.

Что носит Леди Гага в повседневной жизни

Молодая мама собрала простой и очень уютный наряд для повседневных дел, где каждый элемент нацелен на комфорт:

простая база: обычные прямые джинсы с дырками на коленях и "выцветшая" черная футболка. Это универсальная основа, которая найдется в шкафу у каждой из нас;

объемный трикотаж: вместо куртки или пиджака певица накинула мягкое черное пончо-кардиган. Оно прекрасно спасает от прохлады, создает красивую многослойность и не сковывает движений;

вместительная сумка XXL: вместо крошечных аксессуаров Гага взяла огромный тоут. Для новоиспеченной мамы это вообще самая главная вещь, в которую легко поместится все необходимое;

привычная обувь: единственное, чему звезда не изменяет даже в повседневных делах – это высокая платформа.



Леди Гага в рваных джинсах и черном пончо / Скриншот из инстаграма

Почему этот лук можно назвать базовым? Потому что каждая вещь из комплекта может сочетаться с другими вещами. Футболку можно сочетать с юбками или штанами, пончо идеально ляжет на платье, а рваные джинсы можно миксовать с толстовками, свитерами или рубашками. Заметили, как вещи из прошлых десятилетий снова возвращаются? Ведь давно мы не видели на звездах рваных джинсов.

Леди Гага в черном пончо на каждый день: смотрите фото

В этом сезоне в моде не только голубые или базовые синие джинсы, но и цветные. Узнавайте, какой деним сейчас в тренде.