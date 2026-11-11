Зимний акцент от Лорен Санчес: винтажная юбка Chanel с трендовой деталью покоряет модниц

Лорен Санчес Безос была замечена в элегантном наряде с главным зимним трендом во время визита на телешоу CBS Mornings в Нью-Йорке. Звезда гармонично сочетала лаконичный черный гольф с культовой винтажной мини-юбкой Chanel из коллекции 1994 года.

Появление писательницы и журналистки в центре Нью-Йорка было посвящено презентации ее праздничной детской книги The Fly Who Flew to the North Pole, пишет Harper's BAZAAR. Для студийного эфира утреннего шоу CBS Mornings Лорен выбрала драматичный контрастный ансамбль, сделав основную ставку на фактурные материалы и выразительные акценты.

Основой наряда стал ультраоблегающий черный гольф от бренда Wolford, который четко очертил силуэт и создал сдержанный фон для остальных деталей. Главной изюминкой образа стала короткая пушистая мини-юбка, пояс которой выполнен из ярко-красного твида.



Лорен Санчес в юбке с мехом / скриншот из инстаграма backgrid_usa

Эта уникальная вещь – из архивной коллекции Chanel сезона осень-зима 1994 года, созданной Карлом Лагерфельдом. Модель с высокой посадкой и широким акцентным поясом, который визуально напоминает камербанд, идеально подчеркнула изящную талию звезды.



Лорен Санчес в винтажной юбке Chanel / скриншот из инстаграма backgrid_usa

Юбка прекрасно иллюстрирует масштабное возвращение меховых деталей в гардероб, ведь пушистые текстуры сейчас находятся на вершине модных трендов. Стилисты советуют смело включать вещи из искусственного меха в повседневные и праздничные образы.



Одежда с искусственным мехом в моде осенью 2026 года / Фото с Pinterest

Свой выход Лорен дополнила черными лакированными лодочками Christian Louboutin на высоких каблуках. Культовая красная подошва обуви безупречно перекликалась с насыщенным оттенком твидовой вставки на поясе, создав завершенный цветовой тандем.

Знаменитость также тщательно подобрала выразительные аксессуары, подчеркнувшие ее индивидуальность. Она выбрала большие солнцезащитные очки формы авиатор и сверкающие серебристые серьги в виде милых бантиков.



Лорен Санчес в трендовых очках / скриншот из инстаграма backgrid_usa

В руках звезда держала элегантный клатч с замком, украшенный изображением обложки ее собственной книги. Такой стилистический жест стал одновременно изящным маркетинговым ходом и игривой деталью образа.

Аксессуары всегда играли большую роль в завершении образа. Вам стоит знать, какие аксессуары уже не актуальны и чем их заменить.