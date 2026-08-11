Звездный стилист назвал оттенки волос, которые идеально подходят женщинам старше 50 лет

Смена прически или оттенка волос – самый простой способ преобразиться и визуально сбросить несколько лет без радикальных процедур. Правильно подобранная палитра способна "подсветить" кожу, смягчить черты лица, а образ – сделать свежим и энергичным.

С возрастом кожа естественным образом теряет пигментацию и контрастность, поэтому слишком темные или однотонные монохромные цвета могут визуально добавлять лет и подчеркивать морщины, пишет Parade. Звездный стилист Чейс Кусеро подчеркивает: главная цель после 50 лет – не имитировать юность, а создать объем, мягкость и игру света.

Подбор цвета волос под тон кожи

Успех окрашивания зависит от того, насколько цвет гармонирует с вашим цветотипом:

теплые оттенки кожи (золотистый, персиковый, оливковый подтон): вам идеально подходят теплые, "солнечные" варианты. Обратите внимание на медовый блонд, золотистый блонд, теплый карамельный шатен или мягкую современную медь. Они действуют как естественный фильтр, придавая лицу здоровое сияние;

холодные оттенки кожи (розовый или голубоватый подтон): важно нейтрализовать покраснения и подчеркнуть фарфоровый тон кожи. Ваши фавориты – шампань-блон, бежевый блон, холодный пепельно-каштановый или трендовый "грибной" брюнет (Mushroom brown).

5 лучших оттенков для женщин 50+

Медовый блонд (Honey Blonde) – классика, которую годами демонстрирует Дженнифер Энистон. Теплый многомерный оттенок придает лицу сияние и воссоздает эффект выгоревших на солнце прядей.



Волосы оттенка медовый блонд / фото из инстаграма

Карамельный шатен (Caramel Brown) – универсальный выбор в стиле Джулии Робертс. Сочетает глубину и мягкий свет, подчеркивая теплоту кожи.



Женщина с волосами карамельный шатен / фото из инстаграма

Медовый брюнет (Honey Brunette) – глянцевый, насыщенный цвет, который выбирает Дженнифер Лопес. В отличие от темно-коричневого, он не утяжеляет образ.



Дженнифер Лопес с оттенком волос медовый брюнет / фото из инстаграма

Серебристо-седой (Silver Gray) – решение для тех, кто принимает свою естественность. Элегантное серебро с глянцевым блеском, как у Энди Мак-Давелл, выглядит стильно и современно.



Цвет волос Энди Мак-Давелл / фото из инстаграма

Шампань-блондин (Champagne Blonde) – изысканный мягкий цвет в стиле Шарлиз Терон. Он идеально подходит для холодного подтона кожи, выравнивает тон и нейтрализует покраснения.



Оттенок волос шампань блонд / фото из инстаграма

Если настроение такое, что хочется не только сменить цвет волос, но и стрижку, то обратите внимание на модную стрижку пикси с андеркатом. Она идеально подходит для зрелых волос.