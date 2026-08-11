З віком шкіра природно втрачає пігментацію та контрастність, тому занадто темні або однотонні монохромні кольори можуть візуально додавати років і підкреслювати зморшки, пише Parade. Зірковий стиліст Чейс Кусеро наголошує: головна мета після 50 років – не імітувати юність, а створити об'єм, м'якість та гру світла.

Підбір кольору волосся під тон шкіри

Успіх фарбування залежить від того, наскільки колір гармонує з вашим кольоротипом:

теплі відтінки шкіри (золотавий, персиковий, оливковий підтон): вам ідеально підходять теплі, "сонячні" варіанти. Зверніть увагу на медовий блонд, золотавий блонд, теплий карамельний шатен або м'яку сучасну мідь. Вони діють як природний фільтр, додаючи обличчю здорового сяйва;

холодні відтінки шкіри (рожевий або блакитнуватий підтон): важливо нейтралізувати почервоніння й підкреслити порцеляновий тон шкіри. Ваші фаворити – шампань блонд, бежевий блонд, холодний попелясто-каштановий або трендовий "грибний" брюнет (Mushroom brown).

5 найкращих відтінків для жінок 50+

Медовий блонд (Honey Blonde) – класика, яку роками демонструє Дженніфер Еністон. Теплий багатовимірний відтінок додає обличчю сяйва й відтворює ефект вигорілих на сонці пасом.



Волосся відтінку медовий блонд / фото з інстаграму

Карамельний шатен (Caramel Brown) – універсальний вибір у стилі Джулії Робертс. Поєднує глибину та м'яке світло, підкреслюючи теплоту шкіри.



Жінка з волоссям карамельний шатен / фото з інстаграму

Медовий брюнет (Honey Brunette) – глянцевий, багатий колір, який обирає Дженніфер Лопес. На відміну від темно-коричневого, він не обтяжує образ.



Дженніфер Лопес з відтінком волосся медовий брюнет / фото з інстаграму

Сріблястий сивий (Silver Gray) – рішення для тих, хто приймає свою природність. Елегантне срібло з глянцевим блиском, як в Енді Мак-Давелл, має стильний та сучасний вигляд.



Колір волосся Енді Мак-Давелл / фото з інстаграму

Шампань блонд (Champagne Blonde) – вишуканий м'який колір у стилі Шарліз Терон. Він ідеально підходить для холодної шкіри, вирівнює тон та нейтралізує почервоніння.



Відтінок волосся шампань блонд / фото з інстаграму

Якщо настрій такий, що хочеться не тільки змінити колір волосся, а і стрижку, то зверніть увагу на модну модель піксі з андеркатом. Вона ідеально підходить для зрілого волосся.