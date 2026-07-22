Лунный календарь стрижек на август 2026 года: когда категорически нельзя менять прическу

В августе женщины, как правило, обновляют свои прически и экспериментируют с имиджем перед началом осени. Астрологи утверждают, что состояние и рост волос во многом зависят от фаз Луны, поэтому планировать визит к стилисту стоит с учетом лунного календаря.

Актуальную информацию о фазах Луны в августе 2026 года можно найти на сайте Space Weather Live. Когда в этом месяце лучше запланировать стрижку, а в какие дни стоит воздержаться от перемен – читайте далее в материале 24 Канала.

Фазы Луны в августе 2026 года

Убывающая Луна – с 1 по 11 августа и с 29 по 31 августа

– с 1 по 11 августа и с 29 по 31 августа Новолуние – 12 августа

– 12 августа Растущая Луна – с 13 по 27 августа

– с 13 по 27 августа Полнолуние – 28 августа

В какие дни лучше стричь волосы в августе 2026 года

Для тех, кто мечтает о длинных, густых и крепких волосах, лучше всего выбирать период растущей Луны, который продлится с 13 по 27 августа. Стрижка в эти дни ускорит рост волос, вернет им естественный блеск и поможет краске держаться значительно дольше.

Если же вы хотите сохранить форму новой стрижки надолго или укрепить корни, планируйте поход в салон во время убывающей Луны. В частности, с 1 по 11 августа, а также в последние дни месяца, с 29 по 31 августа.

Что интересно, полнолуние 28 августа считается прекрасным временем для кардинальных перемен и смелых экспериментов. Однако в этот день важно избегать слишком сложных процедур по уходу.

Когда не стоит стричься в августе 2026 года

Самым неблагоприятным днем для любых манипуляций с волосами астрологи называют Новолуние, которое приходится на 12 августа. В этот период энергетика организма находится на минимуме, поэтому стрижка может ослабить волосы и лишить их жизненной силы.

Вместо стрижки и окрашивания 12 августа лучше посвятить время отдыху, а процедуры по уходу за красотой перенести на другие дни.