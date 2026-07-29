Привет с 2010: Майли Сайрус показала модный повседневный образ из хитов прошлого

Мода удивительно циклична. Вещи, о которых мы, казалось бы, забыли навсегда, систематически возвращаются на мировые подиумы и гардеробы инфлюэнсеров. К примеру, долгое время нас убеждали, что зауженные силуэты и скинни остались в прошлом, а объемные джинсы поселились навсегда. Однако тренды снова доказывают обратное.

Ярким подтверждением тому стал новый выход Майли Сайрус, которая продемонстрировала свежий взгляд на "забытый" лук с 2010-х. Певица появилась на публике в стильном аутфите, где главным акцентом стали джинсы силуэта slim-straight (зауженные прямые, слегка облегающие бедра, но остающиеся ровными внизу) в глубоком индиго-оттенке.

Последнее десятилетие подобные модели находились в тени, однако Майли доказала, что такой деним может выглядеть актуально и непринужденно.

Майли Сайрус в джинсах, свитшоте и балетках: смотрите фото

Но не только джинсы стали главной фишкой ее аутфита. Образ Майли – это удачное сочетание ностальгических элементов:

черные балетки Мэри Джейн с ремешком, придающие образу женственности и игривости;

винтажный оверсайз-свитшот, уравновешивающий темный низ и делающий лук расслабленным;

и, конечно же, зауженные прямые джинсы темно-синего цвета, которые подчеркивают силуэт и создают изящную линию ног.



Майли Сайрус вернула ретро в современный гардероб/скриншот из инстаграма

Обратите внимание, что этот винтажный образ Майли Сайрус – первый звоночек, говорящий о ключевом векторе осеннего гардероба. Сочетание прямых (сигаретных) джинсов с элегантной плоской обувью и объемным верхом создает идеальный баланс между комфортом и уличным стилем.

В рамках образа Майли Сайрус можно играть с деталями, заменяя их на другие, например, на модные джинсы Дуа Липы, которые подходят абсолютно всем.