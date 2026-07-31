Звезды "Одиссеи" вернули в моду макияж, который омолаживает и придает коже сияния

Естественность и сияние ценились во все времена. Даже стилисты и ведущие визажисты, соревнуясь в сложных техниках, снова и снова возвращаются к так называемому макияжу "без макияжа", который лишь ненавязчиво подчеркивает индивидуальность.

Как пишет Marie Claire, именно этот эстетический подход переживает новый всплеск популярности благодаря масштабной рекламной кампании фильма Кристофера Нолана "Одиссея" (да-да, той самой эпической картины по Гомеру). Пока актрисы выходили на красные дорожки, весь бьюти-мир наблюдал за тем, как мастерски визажисты адаптировали ранее раскритикованный тренд clean girl или "чистое лицо". На самом деле этот макияж очень крутой – он придает коже сияния и даже омолаживает.

Звездные стилисты доказали: естественность может выглядеть роскошно, если отказаться от плоских матовых лиц и сделать ставку на легкость. Наибольший фурор, как и ожидалось, произвела Зендея. Ее визажист Эрнесто Касильяс создал образ, который буквально взорвал соцсети.

Зендея с макияжем "без макияжа": смотрите видео

Это был эффект кожи, которую только что поцеловали солнце и морской бриз, легкий естественный румянец, словно от легкого прохладного ветерка, и увлажненные губы с легким бальзамом. Никаких четких линий – только сияние и небрежные естественные волны в волосах, что сделало этот выход одним из самых обсуждаемых в году.

Ничуть не уступала и Энн Хэтэуэй. Во время фотосессии в Лондоне визажист Хан Ваннго сделал ставку на мягкую, нейтральную палитру: нежный розовый румянец, теплые землистые тени для век и помаду в тон губ. Благодаря правильно подобранному легкому тону кожа Энн излучала то самое изысканное и свежее сияние.

Энн Хэтэуэй с натуральным макияжем: смотрите видео

Шарлиз Терон в Париже вместе с визажисткой Кейт Ли продемонстрировала более сдержанную вариацию этого эстетического тренда. Здесь вместо ярких румян акцент сделали на легком контурировании и нюдовых оттенках, что безупречно дополнило ее вечерний образ от Dior.

Макияж Шарлиз Терон на премьере фильма "Одиссея": смотрите видео

Главный вывод этого звездного дефиле прост: "макияж без макияжа" – это вовсе не лень или отсутствие возможностей. Чтобы создать эффект абсолютной естественности, нужны филигранная техника, правильное увлажнение и идеально подобранные деликатные текстуры.

Особенно важно использовать легкие текстуры для зрелой кожи. Вот секреты создания идеального макияжа для женщин 50+.