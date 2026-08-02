Макияж для женщин старше 30: хитрости, которые изменят повседневный макияж и вернут коже сияние

С возрастом наше отношение к красоте неизбежно меняется. Что идеально подходило в 20 лет, в 30+ может давать совершенно иной эффект. Кожа требует большего увлажнения, а плотные текстуры все чаще подчеркивают мельчайшие заломы и потерю тонуса.

Однако это вовсе не повод отказываться от косметики – достаточно лишь немного скорректировать свои повседневные приемы. Как отмечает бьюти-редакторка Cosmopolitan Кара Макграт, зрелый макияж должен основываться на легких формулах и правильной подготовке лица. Она выделяет несколько ключевых правил, которые помогут вернуть коже свежесть и сияние. Макияж для женщин за 30: основные правила Увлажнение – это основа. Макияж будет ложиться неровно на сухую кожу, поэтому за 5 – 10 минут до нанесения тонального средства обязательно используйте увлажняющий крем с SPF.

Отказ от плотных тональных средств. Отдавайте предпочтение легким CC-кремам или сияющим праймерам с легким оттенком. Они не забиваются в мелкие морщинки и позволяют коже дышать.

Техника "загрунтовывания" кисти. Сначала выдавите продукт на тыльную сторону ладони, равномерно наберите его на ворс и только потом растушуйте по лицу. Это гарантирует самый тонкий, практически невидимый слой.

Как правильно делать макияж в 30+ / Фото Freepik Наслоение румян. Чтобы румянец держался весь день, сначала нанесите кремовый продукт, а сверху слегка закрепите его пудрой похожего оттенка.

Мягкий растушеванный контур глаз. Вместо четких графических стрелок выбирайте коричневый карандаш с легким шимером – растушуйте его пальцем или кистью вдоль линии роста ресниц.

Практичные текстуры для губ. Четкие темные помады требуют постоянного контроля, поэтому для повседневных образов лучше выбирать кремовые помады-бальзамы с размытым контуром в тон ваших естественных губ.

Какую помаду выбирать девушкам за 30 / Фото с Freepik Спрей вместо пудры. Откажитесь от обильного нанесения пудры, особенно под глазами, где она мгновенно подчеркивает текстуру кожи. А вот качественный фиксирующий спрей действительно сохранит макияж свежим в течение дня. Девушкам 30+ также идеально подойдет макияж в стиле "clean girl", который вернули в моду звезды фильма "Одиссея".