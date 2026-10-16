5 идеальных оттенков лака для коротких ногтей на осень 2026 года

Осенью 2026 года в тренде короткие ухоженные ногти мягкой квадратной или овальной формы. Такой маникюр хорошо вписывается в эстетику "old money", которая предполагает сдержанность и внимание к деталям.

Важную роль играет и цвет лака, ведь именно он помогает завершить образ. Издание VOGUE подобрало пять оттенков, которые стоит попробовать в этом сезоне.

Классический красный

Красный лак остается беспроигрышным выбором для маникюра. Этой осенью лучше выбрать чистый, насыщенный оттенок без заметного желтого или синего подтона.

В отличие от длинных ногтей, где ярко-красный может казаться слишком дерзким, на аккуратной длине он воспринимается свежо, опрятно и элегантно.

Красный маникюр / Фото с страницы в инстаграме Mirjana Božičković

Приглушенный оливковый

Если хочется попробовать что-то необычное, стоит присмотреться к оливковому лаку. Лучше всего подойдут приглушенные оттенки с серым подтоном – не слишком яркие и без выраженного зеленого блеска.

Оливковый маникюр / Фото с страницы в инстаграме Julie Coates Salon Owner

Такой цвет выглядит сдержанно, легко сочетается с другими оттенками и визуально делает ногти уже и аккуратнее.

Глубокий вишневый

Темно-вишневый цвет – вариант для тех, кто любит насыщенные оттенки. Он напоминает спелую вишню и имеет холодный, почти бордовый подтон. На коротких ногтях такой лак выглядит выразительно, особенно с глянцевым финишем. Он придает маникюру глубину и не требует дополнительного дизайна. Поэтому, если классический красный кажется слишком ярким, темно-вишневый станет удачной альтернативой.

Темно-вишневый маникюр / Фото с страницы Mateja Novakovic в инстаграме

Цвет эспрессо

Коричневые оттенки регулярно возвращаются в осенние тренды, а в этом сезоне стоит обратить внимание на цвет свежесваренного кофе. Темный кофейный лак напоминает эспрессо и имеет легкий теплый подтон. Он станет альтернативой черному покрытию для тех, кто хочет выбрать темный цвет, но сделать маникюр немного мягче.

Такой оттенок подходит абсолютно любому тону кожи – от загорелой до фарфорово-бледной.

Полупрозрачный молочно-розовый

Для поклонниц естественного маникюра подойдет полупрозрачный лак молочно-розового или нежного фарфорового оттенка. В отличие от плотного бежевого покрытия, он оставляет ногти полупрозрачными и подчеркивает их естественный цвет.

Молочно-розовый маникюр / Фото с инстаграма Alyx Lippiatt

Такой маникюр подходит к любому образу, а когда ногти отрастают, граница между покрытием и натуральной частью менее заметна. Это удачный выбор для тех, кто предпочитает простой и неприхотливый дизайн.

Напомним, ранее мы писали о модных идеях маникюра в горошек на осень 2026 года.