Важливу роль відіграє й колір лаку, адже саме він допомагає завершити образ. Видання VOGUE зібрало п'ять відтінків, які варто спробувати цього сезону.

Класичний червоний

Червоний лак залишається безпрограшним вибором для манікюру. Цієї осені краще обрати чистий, насичений відтінок без помітного жовтого чи синього підтону.

На відміну від довгих нігтів, де яскраво-червоний може здаватися занадто зухвалим, на акуратній довжині він сприймається свіжо, охайно та підкреслено елегантно.

Червоний манікюр / Фото з інстаграм-сторінки Mirjana Božičković

Приглушений оливковий

Якщо хочеться спробувати щось незвичне, варто придивитися до оливкового лаку. Найкраще підійдуть приглушені відтінки із сірим підтоном – не надто яскраві та без вираженого зеленого блиску.

Оливковий манікюр / Фото з інстаграм-сторінки Julie Coates Salon Owner

Такий колір має стриманий вигляд, легко поєднується з іншими відтінками та візуально робить нігті вужчими й акуратнішими.

Глибокий вишневий

Темно-вишневий колір – варіант для тих, хто любить насичені відтінки. Він нагадує стиглу вишню й має холодний, майже бордовий підтoн. На коротких нігтях такий лак має виразний вигляд, особливо з глянцевим фінішем. Він додає манікюру глибини й не потребує додаткового дизайну. Тож якщо класичний червоний здається надто яскравим, темно-вишневий стане вдалою альтернативою.

Темно-вишневий манікюр / Фото з інстаграм-сторінки Mateja Novakovic

Колір еспресо

Коричневі відтінки регулярно повертаються в осінні тренди, а цього сезону варто звернути увагу на колір свіжозвареної кави. Темний кавовий лак нагадує еспресо й має легкий теплий підтoн. Він стане альтернативою чорному покриттю для тих, хто хоче обрати темний колір, але зробити манікюр трохи м'якшим.

Такий відтінок личить абсолютно будь-якому тону шкіри — від засмаглої до порцеляново-блідої.

Напівпрозорий молочно-рожевий

Для прихильниць природного манікюру підійде напівпрозорий лак молочно-рожевого або ніжного фарфорового відтінку. На відміну від щільного бежевого покриття, він залишає нігті напівпрозорими й підкреслює їхній природний колір.

Молочно-рожевий манікюр / Фото з інстаграм-сторінки Alyx Lippiatt

Такий манікюр пасує до будь-якого образу, а коли нігті відростають, межа між покриттям і натуральною частиною менш помітна. Це вдалий вибір для тих, хто віддає перевагу простому та невибагливому дизайну.

Нагадаємо, раніше ми писали про трендові ідеї манікюру в горошок на осінь 2026.