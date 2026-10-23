7 самых модных идей маникюра на ноябрь: красивые дизайны с акцентом

Ноябрь всегда дарит особое атмосферное настроение, когда хочется тепла, уютных свитеров и глубоких насыщенных оттенков. Это идеальное время, чтобы окончательно заменить яркое летнее покрытие на что-то более глубокое.

Осень традиционно побуждает нас экспериментировать с глубокими фактурами и темной палитрой. И хотя ученые выяснили, что наиболее привлекательной женщину делает маникюр белого цвета, нейл-мастера призывают нас в ноябре не ограничивать себя строгой классикой и смело добавлять в образ трендовый акцент.

Трендовый маникюр на осень 2026

1. Глубокий сливовый бархат (Plum Velvet)

Сливовые и винные оттенки – абсолютные фавориты конца осени. Но вместо обычного глянца выбирайте эффект "кошачьего глаза" или бархатное покрытие. Магнитные микрочастицы создают невероятную глубину и мерцание, которое переливается в свете вечерних фонарей.



Сливовый маникюр на острых ногтях / Фото из инстаграма brushedbyby

2. Эспрессо с нежным горошком

Идеальный выбор для поклонниц минимализма и кофейной эстетики. Базовый насыщенный цвет темного эспрессо дополняется мелкими точечными акцентами в тон. Это выглядит игриво, но в то же время очень сдержанно и подходит под любой офисный дресс-код.



Маникюр "эспрессо" с горошком / Фото из инстаграма gossipandgloss

3. Черепаховый френч с цветовым акцентом

Классический черепаховый принт (tortoiseshell) – это главный символ осеннего стиля. Чтобы освежить привычный дизайн, сочетайте черепаховый узор с графическими кончиками френча ярко-синего или бирюзового цвета. Такой контраст делает нейл-арт современным и нестандартным.



Черепаховый маникюр с голубым френчем / Фото из инстаграма gossipandgloss

4. Ледяные металлические детали на молочной основе

Если вы не готовы к слишком темной палитре, выбирайте молочно-белую или нюдовую основу, украшенную объемными серебряными и хромированными элементами: звездочками, каплями или плавными линиями. Такой маникюр заменит любые кольца и придаст образу футуристического вайба.



Модный маникюр с металлическими деталями / Фото из инстаграма czy.mnl

5. Текстура уютного свитера

Нейл-арт, который имитирует мягкий пушистый мохер или объемную вязку. Благодаря технике аэрографии и мягким размытым градиентам покрытие визуально напоминает теплый любимый джемпер, а мелкие металлические бусинки придают ему нотку дерзости.



Маникюр под вязаный свитер / Фото с Pinterest

6. Огненный хромированный френч

Вместо классических белых или серебристых кончиков выберите полупрозрачную темную основу и огненно-красный металлик для линии улыбки. Жидкий металл в теплых рубиновых оттенках выглядит смело, страстно и идеально подходит к осеннему гардеробу в бежевых и коричневых тонах.



Маникюр с красным френчем / Фото из инстаграма novanailsofficial

7. Рубиновая аура (Ruby Aura)

Тренд на аура-маникюр (мягкий цветной круговой градиент в центре ногтя) остается с нами, но в ноябре он становится более загадочным. Сочетание глубокого бордово-рубинового центра и темных краев создает эффект драгоценного камня, придавая образу загадочности.



Маникюр с рубиновой аурой / Фото из инстаграма nailedit_byash

А вы уже готовитесь к Хэллоуину? Осталось совсем немного времени, поэтому ловите идеи маникюра к Вечеру всех святых и записывайтесь в салон.