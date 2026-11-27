По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы (или Овцы), которая официально вступит в свои права 6 февраля 2027 года. Это тотем, что сочетает творческую энергию, мягкость, стремление к гармонии и естественную утонченность с ярким огненным темпераментом.

Огненная Коза не любит чрезмерной агрессии, кислотных оттенков или дешевого пластикового блеска – зато она высоко ценит благородные, естественные и теплые цвета, которые подчеркивают индивидуальность и тонкий вкус. Правильно подобранный маникюр в новогоднюю ночь станет символическим жестом уважения к хозяйке года.

Какие цвета маникюра выбрать для встречи Нового года 2027

Чтобы ваш новогодний нейл-арт выглядел дорого и полностью соответствовал настроению стихии Огня и натуре Козы, обратите внимание на пять беспроигрышных оттенков.

Первый фаворит – глубокий вишневый или винный красный. Поскольку стихия года – огонь, красная гамма становится главным магнитом для удачи, но вместо кричащего неонового цвета лучше выбрать насыщенный рубиновый, бордовый или оттенок спелой черешни с глянцевым финишем.

Модный цвет маникюра на Новый 2027 год: смотрите фото

Второй удачный вариант – теплый терракотовый или медный. Эти землисто-огненные тона сочетают энергию пламени с природным спокойствием, которое обожает Коза, и особенно эффектно смотрятся на коротких и средних ногтях мягкой квадратной или овальной формы.

Медный маникюр на Новый год: смотрите фото

Третьим цветом в списке является сливочно-молочный или теплый жемчужный нюд. Коза тяготеет к нежности, чистоте и естественности, поэтому полупрозрачное молочное покрытие с деликатным перламутровым оттенком станет идеальной базой под любой вечерний наряд.

Жемчужный маникюр на Новый год 2027: смотрите фото

Четвертый оттенок – благородный изумрудный или хвойный зеленый. Для Козы зеленый цвет символизирует жизненную силу, достаток и обновление, а глубокий изумрудный тон придает образу праздничной роскоши без лишнего декора.

Какой цвет выбрать для Нового года 2027: смотрите фото

Пятым безупречным выбором станет цвет шампанского или мягкое теплое золото. Такой маникюр заменяет кричащие стразы изящным металлическим сиянием, поддерживает огненную стихию года и гармонично сочетается как с классическим черным, так и со светлыми праздничными образами.

Золотой маникюр подходит на Новый год 2027: смотрите фото

Если вас интересуют модные цвета на 2027 год в целом, то недавно стилистка обозначила основные тенденции в моде.