Вогняна Коза не любить надмірної агресії, кислотних відтінків чи дешевого пластикового блиску – натомість вона високо цінує благородні, природні та теплі кольори, які підкреслюють індивідуальність і тонкий смак. Правильно підібраний манікюр у новорічну ніч стане символічним жестом поваги до господарки року.

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Які кольори манікюру вибрати для зустрічі Нового року 2027

Щоб ваш новорічний нейл-арт мав дорогий вигляд і повністю відповідав настрою стихії Вогню та натурі Кози, зверніть увагу на п'ять безпрограшних відтінків.

Перший фаворит – глибокий вишневий або винний червоний. Оскільки стихія року – вогонь, червона гама стає головним магнітом для удачі, але замість кричущого неону краще обрати насичений рубіновий, бордовий чи відтінок стиглої черешні з глянцевим фінішем.

Модний колір манікюру на Новий 2027 рік: дивіться фото

Другий вдалий варіант – теплий теракотовий або мідний. Ці землисто-вогняні тони поєднують енергію полум'я з природним спокоєм, який обожнює Коза, та мають особливо ефектний вигляд на коротких і середніх нігтях м'якої квадратної чи овальної форми.

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Мідний манікюр на Новий рік: дивіться фото

Третім кольором у списку є вершковий молочний або теплий перлинний нюд. Коза тяжіє до ніжності, чистоти й природності, тому напівпрозоре молочне покриття з делікатним перламутровим втиранням стане ідеальною базою під будь-яке вечірнє вбрання.

Перлинний манікюр на Новий рік 2027: дивіться фото

Четвертий відтінок – благородний смарагдовий або хвойний зелений. Для Кози зелень символізує життєву силу, достаток і оновлення, а глибокий смарагдовий тон додає образу святкової розкоші без зайвого декору.

Який колір вибрати для Нового року 2027: дивіться фото

П'ятим бездоганним вибором стане шампань або м'яке тепле золото. Такий манікюр замінює кричущі стрази витонченим металевим сяйвом, підтримує вогняну стихію року та гармонійно поєднується як із класичним чорним, так і зі світлими святковими образами.

Золотий манікюр підходить на Новий рік 2027: дивіться фото

Якщо цікавитеся модними кольорами на 2027 рік загалом, то нещодавно стилістка озвучила головні напрямки в одязі.