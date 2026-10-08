Омолаживающий эффект: бьюти-эксперт назвала лучшие цвета лака для маникюра после 50 лет

Уход за руками и удачно подобранный маникюр способны придать образу особую изысканность. Правильный оттенок и форма лака помогают визуально омолодить кожу и скрыть возрастные изменения.

Как сообщает издание Vogue, с возрастом кожа рук естественным образом теряет эластичность, становится более тонкой и подверженной сухости или пигментации. Однако маникюр может стать эффективным средством визуального омоложения, если грамотно подобрать цвет лака.

Идеальный маникюр для женщин старше 50 лет

Nail-эксперт и амбассадор бренда Neonail Italia Амбра Токкачиели подчеркнула, что универсального оттенка для всех не существует. По ее словам, выбор лака всегда должен основываться на индивидуальных особенностях кожи.

Удачно подобранный цвет творит чудеса. Он осветляет кисть, выравнивает тон кожи и мгновенно придает рукам свежий и ухоженный вид,

– отметила специалистка.

При наличии пигментации или неровного тона эксперт советует избегать слишком ярких желтых и оранжевых оттенков. Они лишь усиливают контраст и делают пятнышки более заметными. Вместо этого лучше выбирать розовый нюд, холодный беж или молочные оттенки. Ведь эти оттенки визуально выравнивают кожу.

Маникюр, который омолаживает руки после 50 лет / Фото Pinterest

Когда на коже есть выраженные морщины, лучше всего подходят плотные кремовые текстуры. Мягкие красные оттенки, румяный розовый или непрозрачный нюд прекрасно сглаживают текстуру. В то же время стоит избегать слишком матовых или перламутровых финишей, которые могут подчеркнуть рельеф кожи.

Цвет ногтей, который омолаживает / Фото Pinterest

Для очень тонких рук важно создать эффект мягкого объема. Поэтому женщинам следует обратить внимание на полупрозрачные нежные покрытия и нюдовые оттенки в стиле old money. Слишком темные или насыщенные цвета, напротив, делают вид кисти более строгим.

Стильный маникюр для женщин старше 50 лет / Фото Pinterest

Если из-за прозрачной кожи у вас очень хорошо видны вены, нейтрализовать синий оттенок помогут теплые и нейтральные тона. Персиковый, ярко-розовый или нежный коралловый визуально сбалансируют холодный подтон. Зато слишком холодные цвета только подчеркнут сосудистую сетку, поэтому от них лучше отказаться.

Яркий маникюр на осень для женщин старше 50 лет / Фото Pinterest

Что интересно, омолаживающий эффект маникюра зависит не только от цвета, но и от формы ногтей. Эксперт советует выбирать средне-короткую длину, которая придает рукам легкость и элегантность.

Что касается формы, то лучше всего выбирать мягкий овал. Слишком острые или квадратные ногти создают излишнюю строгость и могут визуально добавлять возраст.

Классический глянцевый топ остается самым удачным выбором для женщин после 50 лет. Дело в том, что он отражает свет, подчеркивает цвет и придает маникюру ухоженный вид.

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