Неординарный маникюр на зиму: 7 свежих идей для тех, кому надоела классика

Когда привычный френч и однообразный нюд теряют свою привлекательность, наступает идеальный момент, чтобы попробовать что-то оригинальное и неординарное. Ведущие мировые мастера маникюра предлагают отказаться от скучных шаблонов в пользу магнетических оптических иллюзий и свежих абстрактных деталей.

Зимний маникюр больше не ограничивается предсказуемыми однотонными покрытиями или банальными праздничными бантиками, ведь морозный сезон требует смелых и нестандартных решений. Как выяснили редакторы Marie Claire в беседе с ведущими мастерами ногтевого сервиса, главным девизом сезона становится выразительная абстракция и игра с текстурами.

Если вы хотите освежить свой образ и ищете по-настоящему интересные концепции для следующего визита в салон, обратите внимание на эти свежие варианты.

Небесное сияние. Волшебные звезды, фазы луны и созвездия, выполненные деликатным шиммером на полупрозрачной основе, превращают ногти в загадочную миниатюрную галактику.

Астрологический маникюр: смотрите фото

Обновленный анимализм. Вместо сдержанных оленьих принтов на первый план выходят сочные полоски зебры или леопарда, переплетенные с глубокими оттенками драгоценных камней.



Стильный маникюр с принтом зебры / Фото из инстаграма _citre

Ледяной кошачий глаз. Знакомая магнитная техника обогатилась очень мелкими сверкающими частичками, создавая бархатистый морозный отблеск в синей или серебристой гамме. В этот дизайн можно добавить декор в виде снежинок.

Изящный хром. Объемные хромированные линии и изогнутые металлические контуры наносятся только на отдельные участки ногтя, создавая минималистичный арт-объект.

Зимний хромированный маникюр: смотрите фото

Смелый колорблокинг. Контрастные геометрические блоки насыщенных изумрудного или рубинового цветов эффектно накладываются на приглушенные нейтральные основы. Дизайнеры также предлагают сделать пестрой и саму основу для усиления тренда.

Маникюр в стиле колорблокинг: смотрите фото

Графический тартан. Уютный шотландский орнамент переносится на покрытие с добавлением едва заметного магнитного блеска для динамики света.

Маникюр с тартановым принтом: смотрите фото

Маникюр "жидкий шоколад". Кофейные и насыщенные оттенки темного какао оживают за счет зеркального бронзового втирания или золотистых рельефных деталей.

Такие самобытные дизайнерские находки мгновенно поднимают настроение в пасмурные дни и становятся главной изюминкой любого повседневного образа. У нас также есть еще одна подборка оригинальных дизайнов маникюра на этот ноябрь.