Замша и контрастные аксессуары: Милли Бобби Браун поразила нетипичным осенним образом в Нью-Йорке

У многих осенний гардероб традиционно ассоциируется с землистыми оттенками, но голливудская звезда Милли Бобби Браун развеяла эти стереотипы. Для романтической прогулки по городу актриса выбрала нежный розовый total look.

Она на собственном примере доказала, что фактурные материалы прекрасно смотрятся в неожиданной яркой цветовой гамме. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

Милли Бобби Браун показала, как носить яркую замшу этой осенью

На днях фотографы заметили Милли Бобби Браун и Джейка Бонджови во время романтического вечера на улицах Нью-Йорка. Молодая пара совсем недавно усыновила мальчика, и во второй раз испытала радость родительства. Теперь влюбленные решили уделить немного времени только друг другу. Их выход мгновенно привлек внимание модных обозревателей благодаря безупречному вкусу актрисы и свежему взгляду на сезонные тренды.

Обычно осенью звезды отдают предпочтение коричневой, бордовой или горчичной замше. Милли же надела костюм от бренда Modalità Vacanza в нежном оттенке baby-pink, который сделал плотную фактуру ткани визуально невесомой. Звезда скомбинировала юбку-карандаш длины миди с коротким топом без рукавов. К тому же топ имеет высокий вырез и слегка открывает живот. От вечерней прохлады Милли спас укороченный замшевый жакет из того же комплекта.

Аксессуары сыграли ключевую роль в завершении образа актрисы и придали ему нужный контраст. В частности, девушка выбрала для себя классическую черную сумку Gucci с узнаваемой красно-зеленой полосой, ярко-розовые туфли-слингбеки на небольшом каблуке и очки с массивными темными линзами.

В то же время муж Милли, Джейк Бонджови, отдал предпочтение практичной монохромной основе. Он надел темно-синее поло с штанами в тон и светлые кроссовки. Вместе влюбленные создали невероятно гармоничный дуэт. В этой звездной паре минимализм одного партнера идеально уравновешивает яркие модные эксперименты другого.

В сентябре влюбленные отпраздновали годовщину своей свадьбы. По этому случаю Милли Бобби Браун опубликовала фото с мужем и своими детьми.