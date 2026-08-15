Модная обувь без каблуков на конец лета и начало осени: 4 пары, которые стоит добавить в гардероб

Высокие каблуки постепенно уходят на второй план. Вместо этого модницы все чаще выбирают удобные модели на плоской подошве.

Их популярность вполне объяснима: такая обувь удобна, универсальна и легко сочетается с разной одеждой. VOGUE назвал несколько актуальных моделей 2026 года, которые стоит добавить в гардероб уже сейчас. Они хорошо впишутся в образы в конце лета, а некоторые из них можно будет носить и в начале осени.

Так, некоторые модели обуви остаются популярными независимо от новых трендов. Один из таких примеров – двухцветные балетки Chanel. Контрастный носок делает их узнаваемыми, а лаконичная форма позволяет легко стилизовать их в разные образы.

Двухцветные балетки Chanel / Фото из инстаграма Laura Veszprémi

Например, для повседневного выхода можно собрать простой комплект из прямых джинсов, белой футболки и кардигана или жакета. Балетки придадут легкий французский шик, не делая образ слишком официальным.

Образ с двухцветными балетками Chanel / Фото из инстаграма Claire Goffic

Для более смелого образа можно выбрать остроносые балетки Saint Laurent с леопардовым принтом.

Остроносые балетки Saint Laurent с леопардовым принтом / Фото из инстаграма HEAVEN Budapest

Такая модель будет интересно смотреться с плиссированной юбкой миди и белой рубашкой. Лаконичная одежда поможет подчеркнуть необычный принт на обуви.

Отдельного внимания заслуживают балетки Tabi от Maison Margiela. Их особенность – необычный разделенный носок, который давно стал узнаваемой деталью бренда. Именно благодаря этой форме Tabi сложно спутать с какой-либо другой парой.

Если черные или нейтральные оттенки кажутся слишком привычными, стоит присмотреться к металлизированной версии. Она может стать главным акцентом даже в базовом образе.

Балетки Tabi от Maison Margiela / Фото из инстаграма PAULWARMER OFFICIAL

Например, интересное сочетание получится с мини-платьем в стиле бохо. А для более прохладной погоды к такому комплекту можно добавить кожаную куртку или пальто.

Мини-платье в стиле бохо / Фото с Pinterest

Если же хочется выбрать пару, которую успеете носить еще в конце лета, обратите внимание на сетчатые балетки. В жаркую погоду они остаются одним из самых удобных вариантов, а в первые теплые осенние дни их также можно не спешить убирать в шкаф. Эти модели уже представили такие бренды, как Alaïa и Prada.

Образ с сетчатыми балетками / Фото из инстаграма TILLYS OUTFITS

Кстати, сетчатые балетки особенно хорошо сочетаются с главной летней вещью – платьем миди. Это может быть плиссированная модель на бретелях или черное платье-рубашка.

Образ с черным платьем-рубашкой / Фото с Pinterest

А когда лето постепенно сменится осенью, сетчатые балетки еще можно будет носить в теплые солнечные дни.

Добавим также, что помимо леопардового принта, о котором мы уже упоминали, в тренде этого сезона и рептильные узоры на обуви.