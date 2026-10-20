Как модно носить свитер осенью 2026: простой трюк с подиума, который изменит пропорции образа

Стилисты и мировые дизайнеры владеют множеством удивительных приемов с привычными базовыми вещами, которыми непременно стоит воспользоваться в поисках вдохновения. Такие простые модные советы помогают легко разнообразить повседневные наряды и придать им изысканности без кардинального обновления гардероба.

Редакторы ELLE обратили внимание на простой стилистический прием с показов сезона осень-зима 2026/27 – теплый свитер, заправленный за пояс. Вместо привычного ношения трикотажа навыпуск мировые дизайнеры предлагают выразительно подчеркнуть линию талии и смело преобразить повседневный силуэт.

Как носить свитер с юбкой и ремнем: смотрите фото

На подиумах Prada, Tory Burch и Marni модели показали заправленные свитера в сочетании с юбками миди и классическими брюками. Кутюрье экспериментировали не только с невесомым тонким кашемиром, но и с изделиями плотной грубой вязки, которые раньше ассоциировались исключительно с непринужденным оверсайзом.

Как носить свитер со штанами осенью: смотрите фото

Стилисты советуют адаптировать этот прием в зависимости от объема материала, чтобы не перегружать силуэт лишними складками. Тонкие гладкие джемперы можно полностью заправить в штаны или юбку с высокой посадкой. Массивные вязаные модели лучше заправлять частично – только спереди по центру или с одной стороны, сохраняя естественную непринужденность наряда.

Как носить свитер в многослойном образе: смотрите фото

Наиболее изысканно такой стилистический ход раскрывается в игре контрастных фактур, которая мгновенно создает эффект дорогого образа. Сочетайте уютный пушистый трикотаж с гладкой кожаной юбкой-карандаш, элегантным атласом или костюмной шерстью, дополнительно подчеркивая талию выразительным ремнем.

Свитер с юбкой на осень: смотрите фото

В этом сезоне ведущие дизайнеры доказали, что теплые свитера становятся главным арт-объектом гардероба благодаря лаконичным круглым вырезам и фактурному плетению. Ловите 5 самых модных свитеров, которые уже можно купить.