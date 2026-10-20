Редактори ELLE звернули увагу на простий стайлінг-трюк із показів сезону осінь-зима 2026/27 – заправлений за пояс теплий светр. Замість звичного носіння трикотажу навипуск світові дизайнери пропонують виразно акцентувати лінію талії та сміливо трансформувати повсякденний силует.

Як носити светр зі спідницею та ременем: дивіться фото

На подіумах Prada, Tory Burch та Marni моделі показали заправлені светри у тандемі зі спідницями міді та класичними штанами. Кутюр'є експериментували не лише з невагомим тонким кашеміром, а й з виробами щільної грубої в'язки, які раніше асоціювалися виключно з розслабленим оверсайзом.

Як носити светр зі штанами восени: дивіться фото

Стилісти радять адаптувати цей прийом залежно від об'єму матеріалу, щоб не перевантажувати силует зайвими складками. Тонкі гладкі джемпери можна повністю заправити у штани або спідницю з високою посадкою. Масивні в'язані моделі краще заправляти частково – лише спереду по центру або з одного боку, зберігаючи природну невимушеність вбрання.

Як носити светр у багатошаровому образі: дивіться фото

Найбільш вишукано такий стилістичний жест розкривається у грі контрастних фактур, яка миттєво створює ефект дорогого луку. Поєднуйте затишний пухнастий трикотаж із гладкою шкіряною спідницею-олівець, елегантним сатином чи костюмною вовною, додатково підкреслюючи талію виразним ременем.

Светр зі спідницею на осінь: дивіться фото

Цього сезону провідні дизайнери довели, що теплі светри стають головним арт-об'єктом гардероба завдяки лаконічним круглим вирізам і фактурному плетінню. Ловіть 5 наймодніших светрів, які вже можна купувати.