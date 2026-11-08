"Бабушкин" аксессуар вернулся: эта деталь становится абсолютным трендом зимы

Именно продуманные детали делают образ по-настоящему интересным, глубоким и неповторимым. Этой зимой на вершину трендов возвращается изысканный ретро-акцент, способный придать базовому образу французского шика.

Французский Vogue отмечает триумфальное возвращение объемной цветочной броши, которую долгое время считали чуть ли не бабушкиным аксессуаром. Модный дом Chanel во главе с Матье Блази и бренд Tom Ford придали этой почти забытой детали свежее изысканное звучание, превратив ее в главный мастхев холодного сезона.

Флористические броши стали трендом этого сезона: смотрите фото

В свое время большие цветочные броши обожала экранная икона стиля Кэрри Брэдшоу, однако современная интерпретация лишена наивной романтики прошлых лет. Вместо конфетных оттенков дизайнеры предлагают сложные формы, фактурные перья и роскошные камелии из шелка, созданные мастерами знаменитого ателье Maison Lemarié. Главная привлекательность такого аксессуара – неожиданная игра на контрастах между нежностью лепестков и строгостью современного силуэта.

Как стильно носить цветочную брошь: смотрите фото

Текстильный цветок способен мгновенно освежить сдержанный зимний гардероб и добавить нотку богемного шика. Стилисты советуют попробовать несколько беспроигрышных формул для стилизации броши в холодное время года:

На лацкане пальто: закрепите массивный цветок на теплом шерстяном пальто классического прямого или оверсайз-кроя. Сочетание плотной тяжелой ткани и нежных шелковых лепестков создает дорогой и безупречный тандем.

На объемном трикотаже: украсьте бутоном базовый кашемировый свитер с высоким воротником или свободный кардиган грубой вязки. Расположите украшение чуть выше ключицы, чтобы визуально подчеркнуть изящную линию шеи.

На кожаной верхней одежде: для смелых вечерних выходов выберите акцентный цветок контрастного оттенка, например, глубокого красного, и закрепите его на лаконичной кожаной куртке.



Как носить брошь в виде объемного цветка / Фото с Pinterest

Главное стилистическое правило – избегать сочетания с мелким цветочным принтом и пышными платьями. Брошь лучше всего раскрывается в сочетании с минимализмом, монохромными образами, строгими линиями мужского кроя и классической полоской.



Как стильно носить цветочную брошь / Фото с Pinterest

Такая простая деталь способна кардинально изменить настроение повседневного образа без лишних усилий. Чтобы собрать безупречную теплую капсулу, узнайте также, какие модные пальто станут идеальной базой для ваших зимних экспериментов. Не бойтесь переосмысливать винтаж и смело подчеркивайте свою индивидуальность.