Перестаньте искать идеальный головной убор: эта классика подойдет любой женщине

Когда мы слышим слово "берет", в воображении сразу возникает непринужденный французский шарм и атмосфера парижских кафе. Помните, как главная героиня сериала "Эмили в Париже" любила носить этот головной убор?

Однако Париж не обладает эксклюзивным правом на ношение берета, поэтому уже давно этот культовый головной убор уверенно шагает по улицам самых разных стран, придавая французского шарма осенним нарядам по всему миру.

Благодаря своей изящной форме берет давно вошел в разряд вневременной классики, но каждый сезон появляется в новых фактурах и оттенках. Рассказываем о главных фактурах и цветах беретов на осень.



Как носить берет осенью / Фото с Pinterest

Текстуры, цвета и правила стилизации берета: что в моде осенью 2026 года

Чтобы берет выглядел современно, а не как театральный реквизит, стоит обратить внимание на актуальные материалы и оттенки:

трендовые фактуры: начнем с классического шерстяного и кашемирового фетра – это основа, которая держит форму и подходит абсолютно ко всему. Однако этой осенью на пике популярности также будут модельные варианты из мягкой экокожи и замши, которые придают аутфиту структурі и элегантного блеска;

актуальная палитра: ярко-красный остается классикой, однако не пренебрегайте другими цветами. Выбирайте глубокие и престижные оттенки – бордовый (бургундский), шоколадный, глубокий оливковый, синий, графитовый и теплый карамельный;

с чем сочетать: берет прекрасно смотрится в дуэте с классическим двубортным пальто, строгими оверсайз-жакетами и тренчами. Чтобы сделать комплект более современным, носите его с замшевыми куртками, кожаными косухами или объемным фактурным трикотажем.



Какие цвета берета в моде / Фото с Pinterest

Как носить берет: стильные варианты на осень

Во-первых, это классический вариант, когда берет носят с наклоном в одну сторону. Противоположная сторона должна находиться буквально на несколько сантиметров выше уха. Обычно так носят берет большинство девушек.



Как можно носить берет / Фото с Pinterest

Во-вторых, берет можно носить с наклоном назад. То есть вы надеваете его на голову и сдвигаете в сторону затылка. Такой вариант идеально подходит для девушек с круглым лицом и длинными волосами.



Как стильно носить берет / Фото с Pinterest

Также берет можно просто натянуть на голову и слегка приподнять. Это тоже классический вариант, который подойдет практически для любой формы лица.



С чем сочетать берет осенью / Фото с Pinterest

Берет – это классика головных уборов, которая всегда будет в моде. А если хотите чего-то более трендового, тогда смотрите подборку самых главных головных уборов этой осени.