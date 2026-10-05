Проте Париж не має ексклюзивного права на носіння берета, тому вже давно цей культовий головний убір впевнено крокує вулицями самих різних країн, додаючи французького шарму осіннім аутфітам по всьому світу.

Завдяки своїй витонченій формі берет давно перейшов у розряд позачасової класики, але щосезону постає в нових фактурах та відтінках. Розповідаємо про головні фактури та кольори беретів на осінь.



Як носити берет восени / Фото з Pinterest

Фактури, кольори та правила стилізації берета: що в моді восени 2026 року

Щоб берет мав сучасний вигляд, а не як театральний реквізит, варто звернути увагу на актуальні матеріали та відтінки:

трендові фактури: почнемо з класичного вовняного та кашемірового фетру – це база, яка тримає форму й підходить абсолютно під усе. Проте цієї осені на піку популярності також будуть модельні варіанти з м'якої екошкіри та замші, які додають аутфіту структури й елегантного глянцю;

актуальна палітра: яскраво-червоний залишається класикою, проте не нехтуйте іншими кольорами. Обирайте глибокі та статусні відтінки – бордовий (бургунді), шоколадний, глибокий оливковий, синій, графітовий та теплий карамельний;

з чим поєднувати: берет має красивий дует із класичним двобортним пальтом, строгими оверсайз-жакетами та тренчами. Щоб зробити комплект більш сучасним, носіть його із замшевими куртками, шкіряними косухами або об'ємним фактурним трикотажем.



Які кольори берета в моді / Фото з Pinterest

Як носити берет: стильні варіанти на осінь

По-перше, це класичний варіант, коли берет носять з нахилом на один бік. Протилежний бік має знаходитися буквально на кілька сантиметрів вище за вухо. Зазвичай так носять берет більшість дівчат.



Як можна носити берет / Фото з Pinterest

По-друге, берет можна носити з нахилом назад. Тобто ви одягаєте його на голову і стягуєте в бік потилиці. Такий варіант ідеально підходить для дівчат з круглим обличчям та довгим волоссям.



Як стильно носити берет / Фото з Pinterest

Також берет можна просто натягнути на голову й витягнути трохи вгору. Це також класичний варіант, який пасуватиме практично для будь-якої форми обличчя.



З чим поєднувати берет восени / Фото з Pinterest

Берет є класикою головних уборів, який завжди залишатиметься у моді. А якщо хочете чогось більш трендового, тоді ловіть добірку з найголовніших головних уборів цієї осені.