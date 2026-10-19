Самые модные головные уборы на осень: стилистка назвала топ аксессуаров

Осенью 2026 года головные уборы становятся не только практичной защитой от холода, но и важным акцентом образа. Бини, береты, кепи, капоры и платки помогут обновить привычный гардероб и придать ему индивидуальности.

Стилистка Галина Денисюк рассказала 24 Каналу, на какие модели и цвета стоит обратить внимание в этом сезоне, как правильно сочетать головные уборы с верхней одеждой и каких ошибок следует избегать при выборе аксессуаров.

По словам экспертки, один из важнейших принципов современной стилизации – не ограничивать себя традиционными сочетаниями, а искать интересные контрасты.

Я бы выделила несколько актуальных моделей. Прежде всего это лаконичные бини из качественного трикотажа, шерсти или кашемира. Особенно интересно смотрятся модели без лишнего декора, с аккуратной посадкой,

– отметила Денисюк.



Шапка-бини снова в моде / Фото Enex

Также стилистка советует обратить внимание на береты, кепи и шляпы с четкой формой. Отдельное место в осеннем гардеробе могут занять капоры, платки и головные уборы с меховыми фактурами. Они помогают сделать стилизацию более выразительной и подчеркнуть индивидуальный стиль.



Модные головные уборы на зиму 2026 / Фото с Pinterest

С чем носить бини, берет и кепи осенью

Современная мода позволяет отходить от привычных комбинаций и сочетать вещи разной стилистики. Например, классическое пальто необязательно дополнять элегантным беретом или шляпой – не менее интересно оно будет смотреться с обычной трикотажной бини.

Бини также является самым универсальным вариантом для пуховика. Однако здесь важно учитывать пропорции: если верхняя одежда объемная, лучше отдать предпочтение лаконичной модели, чтобы не перегружать силуэт.



Какие головные уборы будут в моде зимой 2026 года / Фото с Pinterest

Для тренчей Галина Денисюк рекомендует выбирать кепи, платки и лаконичные головные уборы. С кожаными куртками, по ее мнению, хорошо сочетаются береты или тонкие трикотажные шапки, которые создают баланс между женственностью и более грубыми элементами.



Берет снова в моде осенью 2026 года / Фото с Pinterest

Отдельно стилистка обращает внимание на сочетание цветов. Она не советует обязательно подбирать шапку, шарф и сумку в одном оттенке. Зато более интересно смотрятся комбинации разных цветов и фактур, которые гармонично дополняют друг друга.

Помимо головного убора стилисты советуют добавлять в свои образы другие аксессуары. Ранее 24 Канал рассказывал о 5 модных аксессуарах, которые уже можно носить.