Главный фаворит холодного сезона сочетает в себе уют, благородную фактуру и безупречную посадку, поэтому с легкостью заменяет привычные теплые штаны. Рассказываем, почему твидовые юбки заполонили мировые подиумы и как стилизовать их зимой 2027 года.

Твид – это плотная, теплая шерстяная ткань с характерным фактурным переплетением нитей, которая на протяжении многих лет ассоциировалась с классическим британским стилем и эстетикой Chanel. Свое название материал получил благодаря шотландской реке Твид, у которой его традиционно изготавливали для защиты от пронизывающего ветра и сырости. Твидовая юбка часто ассоциируется с аристократическим стилем и высокой модой и уже давно вошла в категорию "классика".

Длинная твидовая юбка в моде зимой 2027 года: смотрите фото

Именно за способность прекрасно держать форму и согревать в мороз дизайнеры вновь обратили на этот материал внимание: в зимних коллекциях 2027 года твидовые юбки представили десятки модных домов. Самым актуальным фасоном сезона стала длина миди – прямого кроя, с высоким разрезом или легким клешем, которая выглядит сдержанно и в то же время современно.



С чем носить твидовую юбку / Фото Polished

Как и с чем носить твидовую юбку зимой

Главный секрет удачной стилизации зимой 2027 года – игра на контрасте фактур, которая избавляет твид от излишней официальности. Для уютных повседневных образов сочетайте твидовую юбку миди с объемным вязаным свитером грубой вязки или мягким кашемировым гольфом, заправленным за пояс.



Как стильно носить твидовую юбку / Фото с Pinterest

Если хочется придать образу характера, накиньте сверху кожаную косуху или укороченную дубленку. Для деловых встреч идеально подойдет сочетание с приталенным жакетом или белой рубашкой под шерстяным жилетом.

Завершать такие наряды в холодную погоду стилисты советуют плотными матовыми колготками в тон обуви – высокими кожаными сапогами на устойчивом каблуке или грубыми ботинками на массивной подошве.

На самом деле длинная твидовая юбка способна заменить джинсы или любые теплые штаны зимой. Она универсальна в плане сочетания цветов и стилей и практична в плане создания уютных, комфортных и модных образов.

В этом сезоне стилисты также выделяют еще несколько стильных моделей юбок, которыми можно пополнить свой зимний гардероб.