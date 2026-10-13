5 моделей солнцезащитных очков, которые модницы уже носят этой осенью

Солнцезащитные очки – это и аксессуар, и функциональный элемент, актуальный в любое время года. Даже когда на улице пасмурно, они могут стать классным дополнительным элементом вашего образа. Так что обратите внимание на 5 модных моделей, которые актуальны в этом прохладном сезоне.

Осенью, когда солнечный свет становится мягче, но нередко ослепляет из-за низкого положения солнца, этот аксессуар не только выполняет практическую защитную функцию, но и придает завершенности уютным образам. Стильные очки способны мгновенно освежить лицо, расставить нужные акценты в многослойных образах, а также скрыть следы усталости после долгого рабочего дня.

Классические авиаторы

Эта модель считается вневременной, поэтому в любой сезон любого года будет всегда актуальной. Выбирайте модель с золотой оправой и коричневыми линзами с градиентом, и эти очки будут вписываться в каждый ваш образ.



Очки-авиаторы на осень 2026 / Фото с Pinterest

Минималистичные овальные очки

Сдержанные варианты очков, напоминающие силуэты 90-х годов, снова в моде. Это может быть черная оправа с голубыми или коричневыми линзами, без лишнего декора. А можно выбрать что-то поинтереснее, например, оправу под леопарда и желтые стекла.



Какие очки в моде осенью 2026 года / Фото из инстаграма Juliet

Очки в цветной оправе

В этом сезоне наблюдается всплеск ярких аксессуаров, поэтому очки любой формы можно выбирать в яркой оправе: красной, зеленой, желтой, синей. Можно дополнить их другим аксессуаром в тон, чтобы образ выглядел целостным.



Солнцезащитные очки в зеленой оправе / Фото Zoe de pass

Оверсайз и геометрические формы

Объемные очки в массивной оправе снова покоряют модниц. Они прекрасно сочетаются с осенними пальто, уютными свитерами и придают образу загадочности. Выбирайте глубокие шоколадные, винные или классические черепаховые оттенки.



Большие очки на осень 2026 / Фото с Pinterest

Футуристические и спортивные модели

Спортивная эстетика остается одним из главных трендов осени. Модели-маски или узкие очки с прозрачными или зеркальными линзами создадут интересный контраст с фактурным осенним гардеробом.



Какие очки в моде осенью 2026 года / Фото с Pinterest

Помимо солнцезащитных очков в тренде еще несколько аксессуаров, о которых ранее рассказал дизайнер Андре Тан.