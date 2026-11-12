6 главных трендов верхней одежды на эту зиму: всегда актуально и красиво

Без этих фасонов верхней одежды не обойдутся зимние гардеробы модниц. Трендовые силуэты сочетают в себе практичность и безупречный крой, поэтому будут оставаться актуальными еще много сезонов подряд.

Мировые подиумы подарили модницам немало трендовых силуэтов верхней одежды, что способны задать тон всему образу. Дизайнеры переосмыслили классические фасоны с помощью скульптурного кроя, выразительных фактур и продуманных функциональных деталей, пишет Harper's BAZAAR.

Тренды верхней одежды – зима 2027

Винтажный искусственный мех. Пушистые шубы возвращают эстетику прошлых десятилетий: макси-пальто с поясом в стиле 30-х годов продемонстрировали Stella McCartney и Bottega Veneta, а фактурные укороченные модели в духе 70-х представил бренд Khaite. Такая верхняя одежда идеально сочетается как с вечерним нарядом, так и с любимым повседневным денимом.



Длинные винтажные шубы снова в моде / Фото с Pinterest

Обновленная черная классика. Базовое черное пальто получило нетривиальное прочтение благодаря сложным архитектурным формам. Celine представляет строгий маскулинный крой, Michael Kors делает акцент на драматичных широких лацканах, а Tod's предлагает лаконичный струящийся кейп.



Черное зимнее пальто – это must-have сезона / Фото из инстаграма naure.el

Пальто с безупречным кроем. Модели с четкой линией плеч перенимают детали вечерних мужских смокингов на показах Ferragamo, Tory Burch и Fendi. Атласные лацканы, удлиненные пропорции и филигранные швы придают образу изысканности даже в сочетании с простыми трикотажными свитерами.

Модное пальто на зиму 2027: смотрите видео

Смелая кожа. Кожаные тренчи и пальто на запах длины макси стали дерзкой альтернативой объемным пуховикам. Ralph Lauren, Mugler и Burberry делают ставку на акцентный пояс на талии, создавая лаконичные и динамичные городские аутфиты.

Модная кожаная одежда 2027: смотрите фото

Монохромный серый. От нежных жемчужных переливов до глубокого антрацита – серый цвет доминировал на показах Alberta Ferretti, Sportmax и Max Mara. Твидовые и шерстяные фактуры в этой палитре являются идеальной основой для создания многослойных сдержанных ансамблей.

Серое пальто в моде: смотрите фото

Уютные меховые воротники. Плюшевая отделка горловины стала изящным компромиссом для защиты от зимнего холода. Мягкие детали появились как на утилитарных пуховиках Louis Vuitton, так и на изысканных пастельных пальто Chanel и Gabriela Hearst.



Верхняя одежда с мехом снова в моде / Фото с Pinterest

Кстати, некоторые из этих трендовых моделей можно смело носить с дутой жилеткой, которая снова вернулась в моду.