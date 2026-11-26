Встречайте триумфальное возвращение главного хита нулевых – объемной прически "пуф". Знаменитый прием стилистов вновь покорил красные дорожки и соцсети, став одной из самых эффектных причесок для праздничного образа.

Прядь волос над лбом слегка начесывают у самых корней, отводят назад и закрепляют невидимками на макушке, создавая выразительную мягкую волну. В 2000-х годах этот бьюти-прием был главной визитной карточкой таких звезд светской хроники, как Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Хилари Дафф. Тогда укладка требовала монолитной фиксации и щедрых слоев лака, превращая локоны в нерушимую конструкцию, способную выдержать любую непогоду. Сегодня все немного изменилось.

Праздничная прическа с элементом "пуф": смотрите видео

Современная модная эстетика диктует кардинально иное прочтение культового силуэта нулевых. Теперь акцент делается на непринужденной расслабленности, подвижной текстуре и естественном сиянии прядей без какой-либо чрезмерной жесткости. Платформы TikTok и Instagram заполонили сотни обучающих видео, а модное издание Grazia зафиксировало рост поисковых запросов на прическу с пуфом на 98 процентов.

Прическа "пуф" в моде в 2026 и 2027 годах: смотрите видео

Возвращение этой стилистики подтверждают и звездные появления на красных дорожках мирового уровня. В частности, Энн Хэтэуэй продемонстрировала полусобранную пышную прическу на церемонии Оскар-2026, гармонично сочетая ее с роскошным вечерним платьем. Благодаря такому акценту прическа открывает лицо, деликатно подчеркивает скулы и становится безупречным решением для новогодней ночи или торжественного мероприятия.

Энн Хэтэуэй с прической "пуф" на Оскаре-2026: смотрите видео

Создать модный объем самостоятельно можно за несколько простых шагов без помощи мастера. На влажные корни наносят мусс или спрей для придания объема, после чего передние пряди сушат феном в направлении вверх и от лица. Далее тонкой расческой аккуратно выделяют треугольную секцию между верхними точками бровей и слегка начесывают внутреннюю сторону у корней.

Как создать прическу "пуф": смотрите видео

Сформированную прядь переводят назад к макушке, слегка подталкивают пальцами вперед для создания волны и фиксируют парой шпилек. Завершают образ лаком легкой эластичной фиксации, который сохраняет естественное движение волос на протяжении всего праздника.

Дополнительное преимущество такой укладки заключается в практичности, ведь она помогает мгновенно замаскировать пряди "второго дня" без длительных сборов. Вместе с возвращением эстетики нулевых стилисты советуют присмотреться и к другим винтажным приемам, выбирая культовые прически прошлых десятилетий для создания безупречного образа.