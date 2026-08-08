Сумка-седло врывается в тренды: звезды выбрали этот аксессуар на осень

Некоторые аксессуары не просто дополняют образ, а задают ему тон уже с первого взгляда. Именно так работает сумка, сочетающая сдержанную элегантность и практичность. Ее форма легко вписывается в повседневный гардероб и в то же время воспринимается как вещь с характером. Именно поэтому сумка-седло так быстро завоевала популярность.

Несложно догадаться, что свое название эта сумка получила из-за сходства с седлом. В последнее время самыми популярными моделями такой формы являются сумки от DeMellier. Они уже давно завоевали заметную популярность среди звезд и представительниц королевских семей, пишет Woman & Home. На этом фоне бренд особенно уверенно продвигает модель Siena Saddle, которая уже успела попасть в списки модных вещей на каждый день.

Еще в 2025 году сумку Siena Saddle заметили в гардеробах королевы Камиллы и Кэти Холмс. Для DeMellier это логическое продолжение фирменного стиля, в котором лаконичная форма, качественная фурнитура и удобство важны не меньше, чем внешний вид.

Кэти Холмс с сумкой-седлом: смотрите фото

Сумка-седло обладает одной уникальной особенностью – она может стать изюминкой делового стиля, украшением вечернего и даже повседневного образа с джинсами и кроссовками. Вот как еще можно носить трендовую сумку-седло:



С чем носить коричневую сумку-седло / фото из инстаграма

Сумка-седло сочетает в себе непринужденный кантри-стиль и утонченную элегантность, поэтому легко дополняет как повседневные джинсы, так и вечерние платья. Она невероятно удобна в носке: округлая анатомическая форма не мешает при ходьбе, а регулируемый ремешок через плечо оставляет руки полностью свободными.



Сумка-седло снова в моде осенью 2026 / фото из инстаграма

Для тех, кто ищет вещь не на один сезон, сумка-седло выглядит убедительно благодаря своей универсальности. Она легко сочетается с прямыми брюками, платьями миди, жакетами без лишних украшений и обувью на плоской подошве или невысоком каблуке.

Такая сумка вполне может стать частью базового гардероба, который должна иметь каждая женщина.